Die erweiterte Enterprise-Version soll vor allem Großunternehmen ansprechen. Dafür bietet sie passende SLAs und unterliegt den Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen von Google Cloud Platform.

Google Dialogflow, eine Entwicklungsumgebung für Kommunikationsinterfaces, die zur Verarbeitung natürlicher Sprache auf Google Machine Learning zurückgreifen kann, bekommt nun auch eine Enterprise Edition. Die entsprechende Beta wurde jetzt veröffentlicht. Die vor allem auf Unternehmen und Großkunden zugeschnittene Variante enthält alle Features der Standardversion, unterliegt zusätzlich aber den Google Cloud Platform-Nutzungsbedingungen, einschließlich der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen. Nutzer der Enterprise Edition haben damit auch Anspruch auf die Cloud Support-Pakete, mit entsprechenden Reaktionszeiten.

Dank integriertem Editor lassen sich mit Dialogflow Serverless Apps in mehr als 20 verschiedenen Sprachen erstellen und an Cloud Functions for Firebase anbinden. Während in der Standardversion die Textinteraktionen pro Agent unbegrenzt sind und maximal 15.000 Sprachinteraktionen pro Monat kostenfrei bleiben, baut Google bei Dialogflow Enterprise Edition auf ein pay-as-you-go-Modell. Bei Text fallen 0,002 US-Dollar pro Request an, für Sprache sind es 0,0065 US-Dollar. Das Quota-Limit für Sprach-Queries liegt zudem bei maximal 10 pro Sekunde – in der Standardversion dürfen es nur drei sein.

Vor allem im Kundenservice, im Handel und auf IoT-Geräten werden Apps für Natural Language Processing genutzt, um beispielsweise die Interaktion mit Kunden zu automatisieren. Dabei lernt die KI durch Training mit realistischen Beispielen, welche Aktionen ausgelöst werden und welche Daten extrahiert werden müssen, um dem Benutzer relevante Antworten zu geben. Dialogflow wird vorwiegend eingesetzt, um neue Actions für den Google Assistant zu erstellen. Das Produkt hat aber schon eine bewegte Geschichte mit mehreren Namensänderungen hinter sich. Zuletzt hat Google die schon 2016 gekaufte Firma Speaktoit von API.AI in Dialogflow umbenannt.

Eine vollständige Einführung in die Enterprise Edition gibt es auf dem Google Cloud Platform Blog. (kkr)