Google gibt Startschuss zum fünfzehnten Summer of Code

Seit 2005 ruft Google das Programmier-Event Summer of Code aus, das Mentororganisationen, die neue Contributors für ihre Open-Source-Projekte suchen, mit Studenten zusammenbringt, die sich als Entwickler in die Projekte einbringen. Im kommenden Jahr steht die fünfzehnte Auflage an, deren Start der Internetriese nun offiziell verkündet hat.

Derzeit finden interessierte Organisationen und potenzielle Teilnehmer jedoch lediglich allgemeine Informationen. Der Student Guide gibt einen Überblick über die Ziele des Programms, und der Mentor Guide listet darüber hinaus die unterschiedlichen Teilnehmerrollen und die Struktur auf.

Erfahrungsgemäß dürfte die Bewerbung für Mentororganisationen Anfang des Jahres beginnen und im Frühjahr die Bewerbungsphase für Studenten starten. Interessierte können sich die insgesamt 1072 Projekte und 206 Open-Source-Organisationen von 2018 anschauen.

Siehe dazu auf heise Developer: