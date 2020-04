Google verbindet das Gesundheitssystem mit der Cloud Healthcare API

Google stellt zwei Jahre nach der ersten Ankündigung eine neue Cloud Healthcare API zur Verfügung. Die Schnittstelle soll Biowissenschafts- und Gesundheitsorganisationen während der Pandemie unterstützen, indem sie die Lücke zwischen den bestehenden Versorgungssystemen und auf Google Cloud basierenden Anwendungen schließt.

Eine Pandemie kann das Gesundheitssystem schnell an seine Grenzen bringen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass das Personal der Gesundheitsversorgung in Echtzeit auf die Daten der Patienten zugreifen kann. Man könnte meinen, Google käme keine bessere Zeit in den Sinn, als jetzt eine neue API bereitzustellen. Tatsächlich gibt es das Projekt aber bereits seit längerer Zeit und hat eine einjährige Beta-Phase durchlaufen.

Die Idee hinter der Schnittstelle ist die Verstärkung der Interoperabilität. Mit der vorgestellten Cloud Healthcare API können Organisationen im Gesundheitswesen mit erweiterten Google Cloud-Funktionen auf Daten zugreifen. Die Verarbeitung von Streaming-Daten verläuft beispielsweise mit Cloud Dataflow, Analysen lassen sich mit BigQuery skalieren. Ziel der API ist, die Anwendungsentwicklung wie auch das Einbinden von Geräten zu vereinfachen. Gemäß der Produktseite soll sie die Echtzeiteinbindung in Pflegenetzwerke ermöglichen.

Eine einjährige Beta-Phase

Googles vorgestellte API wurde 2019 in die Beta-Phase gehoben. Ausschlaggebend könnte der Vorstoß des U.S. Office of the National Coordinator für Health Informationen im Jahr 2016 gewesen sein, der die Nutzung von APIs im Kontext der Förderung der Interoperabilität im Gesundheitswesen als Teil des 21st Century Act fördern wollte.

Neben Googles API gibt es Ähnliches auch von Azure. Die Azure API ermöglicht es Organisationen, sich mit Systemen zu verbinden und zu interagieren, die die Standard Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) unterstützen. Auch Amazon Web Services stellt beispielsweise Amazon Comprehend Medical zur Verfügung, um mit Methoden des Maschine Learning relevante medizinische Informationen aus unstrukturierten Texten herauszufiltern.

Weiterführende Informationen zu Googles Cloud Healthcare API finden sich Beitrag auf dem Google Cloud Blog. (mdo)