Herbstcampus 2019: Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern!

Eine Woche, bis zum 12. Juli, bleibt Interessierten noch, um sich den Frühbucherrabatt zum Herbstcampus 2019 zu sichern. Das Programm der Entwicklerkonferenz widmet sich traditionell Themen abseits des Mainstreams. Der im Großraum Nürnberg als Geheimtipp gehandelte Herbstcampus findet in diesem Jahr vom 3. bis 5. September an der Technischen Hochschule Nürnberg statt.

Die Konferenz startet mit einem vorgelagerten Schulungstag, an dem Teilnehmer in acht ganztägigen Tutorials die Gelegenheit bekommen, sich in aktuelle Themen wie Progressive Web Apps, WebAssembly, GraphQL, Domain-driven Design und funktionale Programmierung zu vertiefen. An den nachfolgenden Hauptkonferenztagen warten 45 Sessions, die mit jeweils 70 Minuten Dauer ebenfalls ausreichend Zeit zur intensiveren Auseinandersetzung mit den vielfältigen Themen bieten – darunter Vorträge zu Mob Programming, Excel-Programmierung, Quantum Computing sowie Soft-Skills-Themen.

Letzte Chance für den Frühbucherrabatt

Im Rahmen der Frühbucherrabattphase bis zum 12. Juli lassen sich 100 Euro sparen: statt 850 kostet das Konferenzticket nur 750 Euro. Der separate Schulungstag kostet 400 Euro. Bei einer kombinierten Buchung gibt es aber zusätzlichen Rabatt.

Die Organisatoren des Herbstcampus sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag in Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Mathema, der die Konferenz bis 2015 allein verantwortete. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich auf der Homepage für den Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. (map)