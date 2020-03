Herbstcampus: Call for Proposals bis 17. April verlängert

Trotz der Coronavirus-Krise blicken die Veranstalter des Herbstcampus optimistisch in die Zukunft und gehen derzeit davon aus, dass von 1. bis 3. im September die 13. Auflage der Nürnberger Entwicklerkonferenz stattfinden kann. Hierfür suchen die Organisatoren noch mehr Vorschläge für Vorträge und Tutorien. Um möglichen Referenten in der jetzigen Situation den Termindruck zu nehmen, haben heise Developer, dpunkt.verlag und iX beschlossen, den Call for Proposals bis zum 17. April zu verlängern.

Einen Überblick der möglichen Themen können sich Entwickler auf der Webseite des Call for Proposals verschaffen, allerdings ist der Herbstcampus schon immer auch dafür bekannt, auch Themen abseits des Mainstreams im Programm zu bieten. Ansonsten schätzen die in den letzten Jahren bis zu 300 Teilnehmer den familiären Charakter der Veranstaltung, der die hohe Rate an Besuchern erklärt, die Jahr für Jahr wiederkommen.

Formelles

Entwickler bekommen auf der Konferenz viele praxisorientierte Informationen für ihren beruflichen Alltag. Deswegen ist die Länge der Vorträge der Hauptkonferenz am 2. und 3. September mit 70 Minuten im Vergleich zu vielen anderen Entwicklerkonferenzen auch länger. Die ganztägigen Tutorien am 1. September gehen über sechs bis sieben Stunden.

Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich auf der Website für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Informationen zum Umgang mit dem Coronavirus haben die Organisatoren ebenfalls auf der Website bereitgestellt. (ane)