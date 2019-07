Herbstcampus: Die erste Keynote steht fest

Der Herbstcampus in Nürnberg gilt als Geheimtipp unter den Entwicklerkonferenzen, vor allem im Großraum Nürnberg. Er findet vom 3. bis 5. September an der Technischen Hochschule Nürnberg statt und kann dieses Jahr mit Dirk Lehmann von SAP einen der ersten Keynote-Sprecher der diesjährigen Ausgabe ankündigen. Außerdem wurde der Frühbucherrabatt verlängert, sodass noch bis zum 19. Juli die Chance besteht, Geld beim Besuch der Veranstaltung zu sparen

Schlechtes DevOps, einfach gemacht

Dirk Lehmann

Lehmann beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit den Themenbereichen DevOps und Continuous Delivery und konnte 2014 im Produkt "TwoGo by SAP" die erste tägliche Softwareauslieferung bei SAP einführen. In seiner aktuellen Rolle bei SAP ist er ein Cloud-Quality-Coach und hat in seinem Berufsleben schon zahlreiche Fehlschritte, Irrungen und Wirrungen beim Thema DevOps gesehen.

Sein Vortrag zeigt DevOps-Methoden, die nicht, nicht gut oder nur unter gewissen Rahmenbedingungen funktionieren. Dabei geht er unter anderem auf Firmenkultur, Organisationsformen, Architektur, Agile Theater, und Tool-Verliebtheit ein. Damit zeigt er, warum gewisse Methoden nicht funktionieren und wie Teilnehmer solche Fehler vermeiden können.

Jetzt noch Frühbucherrabatt sichern

Bis zum 19. Juli lassen sich 100 Euro sparen: statt 850 kostet das Konferenzticket nur 750 Euro. Der separate Schulungstag kostet 400 Euro. Bei einer kombinierten Buchung gibt es zusätzlichen Rabatt.

Die Organisatoren des Herbstcampus sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag in Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Mathema, der die Konferenz bis 2015 allein verantwortete. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich auf der Homepage für den Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. (bbo)