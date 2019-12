IIoT Conference: Jetzt Vortrag zur Konferenz auf der automatica einreichen

Am 15. und 16. Juni 2020 findet die Premiere der IIoT Conference in München statt. Die Veranstalter heise Developer, iX und der dpunkt.verlag rufen die Konferenz in Zusammenarbeit mit der automatica ins Leben. Die IIoT Conference setzt sich aus einem Konferenztag mit Fachvorträgen in zwei Tracks und einem vorgelagerten halbtägigen Workshop-Programm zusammen. Ab sofort können Experten rund um das Industrial IoT ihre Vortragsvorschläge einreichen.

Die automatica IIoT Conference richtet sich an ein technisches Publikum. Sie möchte die Brücke schlagen zwischen Ingenieuren und Automationstechnikern, die zunehmend mit Softwarethemen in Berührung kommen, auf der einen und Softwareentwicklern sowie IT-Profis, die im Bereich Robotik und Automatisierung tätig sind, auf der anderen Seite.

Fachleute zu den Themen können sich ab sofort mit ihren Vortragsvorschlägen im Call for Proposals bewerben. Bis zum 24. Januar 2020 suchen die Veranstalter Vorträge unter anderem zu folgenden Themen:

Smart Factory

IT/OT-Konvergenz

Sicherheitsrisiken bei der Integration



Edge und Fog Computing

Brownfield

Datenschutz / DSGVO

Security und Safety



Machine Learning in der Cloud und am Edge



Erfahrungsberichte sind besonders gern gesehen. Die Anfang Dezember gestartete Umfrage zu gewünschten Themen läuft ebenfalls noch bis zum 24. Januar. Bisher kristallisiert sich vor allem der Wunsch zu Vorträgen rund um die Konvergenz von IT und OT heraus.

Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen- der Hashtag lautet #IIoTConf. (rme)