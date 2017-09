Das Webtool soll Angestellten zeigen, welches Einkommen für ihr Tätigkeitsfeld in der jeweiligen Region angemessen ist. Die Daten stammen aus der jüngsten Entwicklerumfrage der Internetplattform.

Die Betreiber von Stack Overflow haben ihre auf Softwareentwickler ausgerichtete Internetplattform um ein Tool ergänzt, mit dem Entwickler ihr zu erwartendes Einkommen nach bestimmten Faktoren berechnen können. Die Daten, die als Grundlage dienen, stammen aus der jüngsten Entwicklerbefragung. Stack Overflow führt seit 2011 jährlich ein Developer Survey durch. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, aber 2017 nahmen insgesamt 64.000 Entwickler daran teil, wobei sich davon wohl nur gut 12.000 zum Einkommen äußerte, wie sich aus einem Blick auf die Diagramme ergibt. Aus Deutschland kamen knapp 1000 Aussagen zum Gehalt.

Der Einkommensrechner fragt folgende Faktoren ab, die auch Bestandteil der Umfrage waren:

Art der Tätigkeit,

Ort und Land,

Ausbildung,

Erfahrung in Jahren,

Technologien beziehungsweise Programmiersprachen.

Standort als entscheidender Faktor

Zur Vorhersage des entsprechenden Gehalts setzt Stack Overflow auf multiple lineare Regression. Das Tool soll möglichst zuverlässig berechnen, wie sich beispielsweise das Lernen einer zusätzlichen Programmiersprache auf das zu erwartende Einkommen auswirkt. Als geographische Lage kennt der Rechner derzeit die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada, Deutschland und Frankreich.

Stack Overflow hat zudem einzelne Städte separat in die Wertung hineingezogen, in denen das Einkommen der Entwickler stark vom Landesdurchschnitt abweicht. Diese Werte finden sich nicht in den Ergebnissen der Umfrage, die kein Feld für die Stadt enthielt. Stattdessen dient die jeweiligen IP-Adresse der Befragten als Grundlage zum Ermitteln des Orts.

Entwickler verdienen in den USA offensichtlich deutlich mehr als in Kanada und Europa. Bild:Stack Overflow

Details zur statistischen Auswertung und weitere Informationen zum Einkommensrechner lassen sich dem Blogbeitrag entnehmen.

