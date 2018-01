Version 5 des leichtgewichtigen Internet-of-Things-Protokolls „MQTT“ ist offiziell freigegeben und steht ab sofort frei zur Verfügung.

Das OASIS Technical Committee hat das populäre Messaging-Protokoll für Internet-of-Things-Anwendungen aller Art, MQTT Version 5, offiziell freigegeben. Nach einer mehrjährigen Standardisierungsphase enthält das IoT-Übertragungsprotokoll eine Vielzahl neuer Funktionalitäten und die Spezifikation sieht zahlreiche Verbesserungen und Optimierungen vor.

Den Fokus hat das OASIS Technical Committee bei „MQTT 5“ auf Verbesserungen für hochskalierbare Systeme, optimiertes Fehlerhandling, Erweiterungsmechanismen auf Protokollebene und Performanceverbesserungen gelegt.

MQTT ist ein Client Server-basiertes Publish-/Subscribe-Protokoll. Es kommt auf Applikationsebene zum Einsatz, um nachrichtenbasierte Kommunikation für IoT- und M2M-(Machine to Machine)-Anwendungsfälle abzuwickeln. Das Protokoll ist leichtgewichtig, simpel und einfach zu implementieren. MQTT bietet insbesondere dann Vorteile, wenn die zur Verfügung stehende Bandbreite zur Übertragung von Nachrichten gering ist und die Latenzen im Netzwerk hoch sind. Zu den bevorzugten Anwendungsfällen für MQTT zählen unter anderen Connected Car, Logistik, Industrie 4.0, Heimautomatisierung und Mobile Push Messaging.

Produktionsreife Implementierungen ab Q2

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch keine MQTT-5-kompatible Client-Implementierung verfügbar, das Eclipse-Paho-Projekt arbeitet jedoch bereits aktiv an einer Implementierung. Auch MQTT Broker wie mosquitto und HiveMQ arbeiten bereits an MQTT-5-kompatiblen Versionen der Software. Entwickler müssen sich daher noch in Geduld üben, erste produktionsreife Implementierungen sollten im zweiten Quartal 2018 erscheinen. Die Spezifikation zu „MQTT 5“ ist auf der OASIS-Projektwebseite einsehbar.

