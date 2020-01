JavaLand 2020: Nur noch zwei Wochen Frühbucherrabatt

Dieses Jahr findet die JavaLand-Konferenz zum siebten Mal statt, und zwar von 17. bis 19. März im Vergnügungspark Phantasialand, dem Veranstaltungsort der Vorjahre, der dann zum JavaLand umfunktioniert wird. Noch bis zum 21. Januar stehen Entwicklern die attraktiven Frühbucherpreise zur Verfügung. Damit lassen sich bis zu 160 Euro gegenüber dem normalen Ticketpreis sparen.

Das JavaLand ist eine von der Deutschen Oracle-Anwendergemeinschaft (DOAG) und Heise Medien in Zusammenarbeit mit dem iJUG, dem Interessenverbund deutschsprachiger Java User Groups, durchgeführte Community-Konferenz rund um die Programmiersprache Java und darüber hinaus zu Trendthemen zeitgemäßer Softwareentwicklung. Auf die Teilnehmer warten weit mehr als 100 Vorträge. Keynote-Sprecher ist dieses Mal Arun Gupta von Amazon Web Services. Sein Vortrag "Why you should break things on purpose?" behandelt das Thema Chaos Engineering.

Vielschichtiges Programm

Ein Workshop-Tag mit etlichen ganztägigen Schulungen rundet die Konferenz ab. Behandelt werden unter anderem Themen wie die parallele Programmierung in Java, ECMAScript, eine Einführung in Kotlin, die Entwicklung sicherer Java-Anwendungen, die Einführung in Software Analytics, API-Design und Reactive Domain-driven Design.

Für Abwechslung sorgen zudem zahlreiche Community-Aktivitäten wie Java Innovation Lab, Hacking-Zonen, Coding Dojos, extra Workshops, WomanInTech Lunch, JavaLand4Kids sowie Sportaktivitäten wie Freeletics, JavaLand-Kung-Fu sowie das schon traditionelle JavaLand-Jogging. Am Abend des ersten Konferenztages stehen etliche Attraktionen des Vergnügungsparks bereit.

Jedes Jahr aufs Neue ein Besucherrekord

Bei der sechsten Auflage der Konferenz im März 2019 konnten die Veranstalter so wie in den Jahren zuvor einen Besucherrekord verzeichnen: Rund 2100 Teilnehmer kamen ins JavaLand. Gestartet war man 2014 mit 800 Besuchern. Die Räumlichkeiten und das Phantasialand bieten aber durchaus Platz für noch mehr Besucher, trotzdem empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen. Denn in den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass nicht nur die Workshops, sondern auch die Hotelzimmerkontingente in Brühl und Umgebung frühzeitig ausgebucht waren. (ane)