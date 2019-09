JavaScript: Ember 3.13 ist das letzte Release vor Octane

Mit Veröffentlichung von Ember 3.13 bereitet das Team hinter dem JavaScript-Framework den Wechsel auf die neue Octane-Edition vor. Das neue Release gilt offiziell als Preview für Octane, das ab der nächsten Version (3.14) mit neuer Architektur und Arbeitsweise die künftige Basis für Entwickler bilden soll.

Octane Preview

Die konkreten Pläne für Octane hatte das Ember-Team bereits anlässlich der Freigabe der vorigen LTS-Version Ember 3.12 detailliert vorgestellt. Neben der vorgesehenen allmählichen Loslösung von jQuery führt Octane unter anderem native JavaScript-Klassen, die helfen sollen, die Performance zu verbessern und den benötigten Code zu verringern. Experimentierfreudige Entwickler können die Octane-Edition in der .ember-cli.js aktivieren, um sämtliche Preview-Funktionen zu testen.

Während bei einigen der Funktionen noch Inkompatibilitäten mit gängigen Add-ons auftreten können, gelten die APIs bereits als stabil. Apps, die mit den neuen APIs entwickelt werden, sollen dem Ember-Team zufolge auch in künftigen Octane-Versionen funktionieren. Detaillierte Hilfe bei der Vorbereitung und die Migration auf Octane finden Entwickler darüber hinaus in einem Tutorial.

Neue Funktionen

Die weiteren Neuerungen in Ember 3.13 konzentrieren sich auf den Kern des JavaScript-Frameworks. Sowohl in der Ember CLI wie auch der Library Ember Data finden sich keine nennenswerten Änderungen. In Ember.js hingegen sind neben einer Reihe von Fehlerbereinigungen auch fünf neue Funktionen eingeflossen. Neu sind beispielsweise Tracked Properties, die eine einfachere Nachverfolgung von Zustandsänderungen bei Ember-Anwendungen möglich machen sollen. Eine weitere Funktion zum Zusammenfassen der Vorlagen- und JavaScript-Dateien einer Komponente im Dateisystem steht Entwicklern zur Verfügung, sobald die Preview von Octane aktiviert ist.

Einen Überblick aller Verbesserungen und neuen Funktionen in Ember 3.13 bieten der Blogbeitrag zur Veröffentlichung des Octane-Preview-Release sowie die Projektwebsite auf GitHub. (map)