JavaScript: Vue.js 3.0 Beta verbessert TypeScript-Einbindung und Tree Shaking

Evan You, Hauptentwickler und Projektleiter des clientseitigen JavaScript-Webframeworks Vue.js, hat das Release der Betaversion von Vue.js 3.0 bekanntgegeben. Alle geplanten Requests for Changes (RFC) sollen darin enthalten sein, der Fokus liegt laut Ankündigung auf der Integration von Librarys sowie auf Stabilität und Performance.

Mit den Änderungen sei die Performance messbar gestiegen, das Server-side Rendering (SSR) sei zwei- bis dreimal so schnell wie in Version 2 und die Initialisierung von Komponenten verlaufe flüssiger.

Performancevergleich zwischen Vue.js 2 und der neuen Beta von Vue.js 3.0 (Bild: Evan You, Vuejs.org)

Bäumchen schüttle dich

Eine wichtige Rolle spiele dabei das Tree Shaking, also das Abwerfen alter, nicht verbundener Code-Pakete mittels statischem Code-Analyzer, was die Beta-Version für die meisten optionalen Features nun unterstützt. Tree Shaking soll für viele optionale Funktionen wie v-model oder <transition> nun verfügbar sein. Die Größe aller Runtime-Features zusammen liege jetzt bei 22,5 KByte – leichter als die Vorgängerversion.

Auch bei den APIs kommt es zu Neuerungen, die Composition-API soll sich parallel zu vorhandenen Options-APIs einsetzen lassen und das Reactivity-Modul sollen Entwickler als Standalone-Library verwenden können. Vue.js 3.0 soll TypeScript mit automatisch generierten Typdefinitionen besser unterstützen, die API sei nun für JS und TS die gleiche. Vue.js 3 soll weiterhin Klassenkomponenten unterstützen, Vue Class Components 8 für Vue.js 3 befindet sich bereits im Alpha-Stadium. Eine Custom-Renderer-API befinde sich in Entwicklung, einige Anwender experimentieren derzeit mit WebGL als parallele Runtime für Vue3 (Projekt Vugel auf GitHub). Ebenfalls im Alpha-Stadium befinden sich der Router vue-router-next und die State Management Pattern Library Vuex, deren Entwicklung Interessierte auf GitHub begleiten können. Für Vuex plant das Team in der nächsten Iteration API-Vereinfachungen.

Die Ankündigung mit weiterführenden Ressourcen steht im Newsbereich von Vuejs.org. Evan You hat Details in einem Meetup vorgestellt, die Präsentation "State of Vue" lässt sich als GoogleDoc einsehen. Weitere Informationen zu Vuex finden Entwickler auf der Projektseite der Library. Für Version 2.x steht noch ein letztes kleines LTS-Release bevor (Vue.js 2.7), das Langzeitsupport für 18 Monate erhalten soll. (sih)