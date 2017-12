C++ Core Guidelines: Regeln fürs Allokieren und Deallokieren

Die Guidelines besitzen sechs Regeln für das explizite Anfordern und Freigeben von Speicher. Das ist sehr überraschend. Lautet eine einfache Regel in modernem C++ doch schlicht: "Verwende kein explizites new und delete." Offensichtlich ist die C++-Welt doch nicht so einfach.