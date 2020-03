Konferenzen: Minds Mastering Machines und enterPy auf November verschoben

Die Konferenzen Minds Mastering Machines (M3) und enterPy sind auf November verschoben. Die beiden Konferenzen, die sich den Themen Machine Learning beziehungsweise Python im Unternehmen widmen, sollten ursprünglich im Mai in Mannheim stattfinden. Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung im Zuge der Corona-Krise. Zum einen möchten die Veranstalter heise Developer, iX und der dpunkt.verlag Teilnehmer und Vortragende keinem Risiko aussetzen und zum anderen dürfen nach gegenwärtigem Stand Ende Mai keine Veranstaltungen dieser Größe in Baden-Württemberg stattfinden.

Die Veranstalter glauben aber an den Mehrwert von Präsenzveranstaltungen und haben daher anders als O'Reilly Media vor, weiterhin Entwicklerkonferenzen vor Ort auszurichten. Neben den verschobenen Veranstaltungen im Frühjahr diesen Jahres ist für 2021 ein regulärer Konferenzbetrieb geplant.

Heidelberg im November

Die meisten Referenten der Minds Mastering Machines und der enterPy haben bereits zugesagt, auch am neuen Termin ihre Vorträge zu halten. Mit der Verschiebung ist ein Umzug in die nähere Umgebung verbunden: Beide Konferenzen wechseln vom Rosengarten Mannheim in die Print Media Academy Heidelberg. Die zeitliche und räumliche Nähe der beiden Veranstaltung bleibt erhalten. Konkret gelten nun folgende Termine:

enterPy: 23. bis 24. November 2020, PMA Heidelberg

Minds Mastering Machines: 24. bis 26. November 2020, PMA Heidelberg

Die Programme der enterPy und der Minds Mastering Machines sind bereits seit geraumer Zeit online, und es ist nur mit kleineren Änderungen und Aktualisierungen zu rechnen. Mit der Terminverschiebung gilt freilich auch ein längerer Frühbucherrabatt für den Erwerb von Tickets: Bis zum 2. Oktober kosten Tickets für die Minds Mastering Machines 830 statt 980 Euro und für die enterPy 400 statt 450 Euro.

enterPy im Mai auch virtuell

Feststeht darüber hinaus, dass es am 26. Mai eine virtuelle Auflage der enterPy geben wird: Die eintägige Online-Konferenz bringt das Wissen auch in den Zeiten von #wirbleibenzuhause aus den Wohnzimmern der Referenten in die Arbeits- und Wohnzimmer interessierter Teilnehmer. Details zu der Veranstaltung folgen in Kürze.

Wer über die Entwicklungen der beiden Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich sowohl für den Newsletter der enterPy als auch für den der Minds Mastering Machines eintragen. (rme)