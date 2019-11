Machine Learning: Google Coral lernt zu sortieren

Die ML-Konferenz Minds Mastering Machines von heise Developer und dem dpunkt.verlag geht nächstes Jahr in die dritte Runde. Der Call for Proposals, bei dem Experten ihre Vortragsvorschläge einreichen können, läuft noch bis zum 17. Januar 2020.

Nächstes Jahr startet zudem mit den ML-Essentials eine neue Veranstaltung, die 18 dreistündige Deep-Dive-Trainings an insgesamt drei Tagen bietet und in ihrem Programm einen tiefen Einblick sowohl in Einsteiger- als auch fortgeschrittene Themen bietet.