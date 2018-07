Machine Learning: Jetzt noch Frühbucherrabatt für die M³ sichern

Noch bis zum 1. August können Interessierte vom vergünstigten Frühbucherrabatt für die Minds Mastering Machines [M3] in London profitieren. Die von heise Developer und The Register organisierte englischsprachige Konferenz findet vom 15. bis 17. Oktober zum zweiten Mal statt. Sie behandelt die Themen Machine Learning (ML) und Künstliche Intelligenz (KI) und richtet sich vor allem an Softwareentwickler und -architekten, Data Scientists sowie Projektleiter. Im vergangenen Jahr lockte die Konferenz 250 Besucher an.

Das vielseitige Programm bietet sowohl Vorträge für Einsteiger in die Thematik, die einen Überblick über die wichtigen Werkzeuge und Begriffe geben, als auch Talks für fortgeschrittene Entwickler, die ihre Anwendungen bezüglich Zuverlässigkeit, Erkennungsrate und Performance optimieren wollen. Ein wichtiger Aspekt ist nicht zuletzt im Zuge der DSGVO der Bereich Privacy.

Die Konferenz bietet außerdem in einem Workshop-Tag die Möglichkeit, einige der Konferenzthemen zu vertiefen. So gibt es unter anderem eine Einführung zu Machine Learning mit sklearn und TensorFlow sowie einen Workshop, der die Vorteile von Cloud, Containern und DevOps im Bereich ML vorstellt.

Security und Praxis

Sicherheitsaspekte spielen in mehreren Vorträgen eine Rolle. Unter anderem stellt ein Titel die Frage "Will Machine Learning Help Or Kill Security?". Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer einen Eindruck von praktischen Anwendungen unter anderem von der Deutschen Bahn und aus dem Bereich Smart Grid. Auch der in jüngster Zeit verstärkt aufkommenden Verwendung von ML-Modellen für iOS und Android sowie im Browser widmen sich eigene Vorträge.

Wer über den weiteren Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Organisatoren auf Twitter folgen. (bbo)