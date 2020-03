Mainframe-Modernisierung: BMC kauft Compuware

Mit BMC und Compuware kommen nun zwei Mainframe-Experten zusammen, denn BMC wird aller Voraussicht nach Compuware übernehmen. Die Kaufabsicht wurde gestern in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Transaktion in den nächsten Monaten über die Bühne geht. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Nach Angaben von BMC handelt es sich bei dem Zukauf um eine der größten Übernahmen in der BMC-Geschichte und die dritte Übernahme des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahren.

Compuware gehört seit 2014 der US-amerikanischen Beteiligungsgesellschaft Thoma Bravo. Im Zuge der damaligen Übernahme wurde das Mainframe-Geschäft vom zweiten Geschäftsfeld Application Platform Monitoring getrennt. Bei Compuware blieb das Mainframe-Business.

Sowohl BMC als auch Compuware haben Werkzeuge zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen im Angebot, die offenbar gut zusammen passen. Bei BMC handelt es sich um Automated Mainframe Intelligence (AMI), bei Compuware finden die Entwicklungen im Rahmen der Topaz-Suite statt. Hier gab es zuletzt die Bestrebungen, die unterstützten Mainframe-Anwendungen in den DevOps-Prozess der Unternehmen zu integrieren.

Weitere Informationen finden sich in der Pressemitteilung zur Übernahme. (ane)