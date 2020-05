MemSQL erhält Finanzspritze von 50 Millionen US-Dollar

MemSQL, Hersteller einer relationalen Realtime-Datenbank zur Abfrage und Analyse großer Datenmengen in Cloud-, Hybrid- und On-Premise-Umgebungen, hat 50 Millionen Dollar an Risikokapital einstreichen können. Gewählt wurde hierfür das Verfahren der Kreditfazilität, nach dem eine betraglich begrenzte Möglichkeit festgelegt wird, Kredite aufnehmen oder Guthaben anlegen zu können. Für die Finanzierung des Unternehmens mit Stammsitz in San Francisco sorgt dieses Mal der Investor Hercules Capital. Frühere Investoren sind Y Combinator und Accel, Data Collective, DST, GV, Khosla, IA Ventures und In-Q-Tel.

MemSQL unterstützt Standard-SQL und ist für eine wohl außergewöhnliche Geschwindigkeit sowohl bei der Verarbeitung von Abfragen als auch beim Einlesen von Daten bekannt. Für Abfragen kompiliert die Datenbank SQL in Maschinencode. MemSQL ist außerdem kompatibel mit dem MySQL-Wire-Protokoll und enthält Pipeline-Funktionen für den Daten-Ingest aus Kafka-, Spark-, S3-, Azure-Blob-Storage- und On-Disk-Dateien. Zudem kann MemSQL Daten in In-Memory-Rowstore-Tabellen oder Disk-basierten Columnstore-Tabellen speichern. Selbst die Verarbeitung von JSON-Daten, Diagrammdaten und Zeitreihendaten ist mit der Datenbank möglich.

MemSQL kann mehrere hundert Kunden verzeichnen, darunter viele der Fortune-500-Unternehmen. Letztes Jahr führte das Unternehmen die Cloud-Datenbank Helios ein, die auf AWS, der Google Cloud Platform und Azure verfügbar ist. Partner, mit denen MemSQL offenbar zusammenarbeitet, sind unter anderem IBM beziehungsweise Red Hat, Fiserv, Infosys, Tata Consultancy Services und Virtusa.

Weitere Informationen zur neuen Finanzierung finden sich in der Pressemeldung. Mehr Informationen zum Produktangebot gibt es auf der MemSQL-Website. (ane)