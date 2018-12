Microsoft Connect();: Live-Berichterstattung ab 17.30 Uhr

Heute Abend können interessierte Entwickler ab 17.30 Uhr verfolgen, was Microsoft bei seinen Entwicklungswerkzeugen Neues in petto hat oder woran das Unternehmen bei C#, .NET Core oder Visual Studio gerade arbeitet. Das Unternehmen richtet zu der Zeit nämlich zum fünften Mal die Online-Konferenz Connect(); aus, die in den vergangenen Auflagen immer mit Neuigkeiten aufwarten konnte. Der "Besuch" der Ausstrahlung ist kostenlos.

Los geht es mit der Keynote von Scott Guthrie, eine zweite hält dann um 19.30 Uhr Scott Hanselman. Beide sind langjährige Mitarbeiter Microsofts, die in leitenden Positionen die jeweils aktuellen Entwicklungen mitverantworten. Doch auch andere bekannte Entwickler wie Donovan Brown, Principal DevOps Manager, Azure, Nat Friedman, CEO von GitHub, und Jessie Frazelle sind zur Online-Konferenz geladen.

Holger Schwichtenberg, Blogger auf heise Developer, wird die Konferenz für die heise Medien begleiten und hat in seinem Blog bereits die derzeitige Situation analysiert. Daraus lässt sich durchaus spekulieren, was in den nächsten Stunden angekündigt werden wird. (ane)