Microsoft ergänzt ASP.NET Core Scaffolding in Visual Studio für Mac 8.4

Zum Jahresauftakt 2020 reicht Microsoft ein Update von Visual Studio 2019 für Mac-Entwickler nach. Mac Version 8.4 von VS 2019 ist nun vollständig an das Stable Release .NET Core 3.1 angepasst und bietet darüber hinaus eine Reihe neuer Funktionen, mit denen Microsoft lange gehegte Anwenderwünsche erfüllen möchte. Um Entwicklern etwa die Arbeit mit neuen ASP.NET-Core-Projekten zu erleichtern, steht dafür ab sofort Scaffolding zur Verfügung.

Automatisiert Boilerplate-Code erstellen

Bei der App-Entwicklung mit ASP.NET Core nimmt die Scaffolding-Funktion Developern die lästige Erstellung von Boilerplate-Code ab und generiert automatisch Code für gängige Anwendungsszenarien. Ein Wizard hilft dabei, die erstellten Dateien beziehungsweise NuGet-Packages in den gewünschten Nodes des Projekts zu platzieren. Ab Version 8.4 der IDE können Mac-Entwickler nun außerdem Anwendungen für den ASP.NET Core Blazor Server bauen und veröffentlichen. Mit dem Blazor-Framework lassen sich interaktive Web-UIs für die Client-Seite entwerfen, denen die gleiche App-Logik wie auf der Server-Seite zugrunde liegen. Anstelle von JavaScript können Entwickler dabei C# verwenden sowie den kompletten Funktionsumfang der .NET Librarys nutzen.

Mehr Barrierefreiheit

Zu den weiteren Neuerungen in Visual Studio 2019 für Mac Version 8.4 zählen vor allem Verbesserungen des Editors, die sich Anwender schon seit Längerem wünschen. Dazu sind eine Reihe von IDE-Komponenten komplett neu geschrieben worden. Unter anderen stehen Vorschau-Boxen für Codeänderungen, die durch einen Code-Fix oder einen Analysevorschlag entstehen können, wieder zur Verfügung. Die Farbgebung wurde dahingehend optimiert, dass sie nun nahezu der von Visual Studio 2019 für Windows bekannten gleicht. Auch dem Thema Barrierefreiheit widmet Microsoft mehr Aufmerksamkeit. So bietet die IDE höhere Farbkontrastraten für Text und Icons. Beim Navigieren innerhalb der Entwicklungsumgebungen sollen Anwender künftig in weniger "Tastaturfallen" geraten. Auch VoiceOver soll akkurater arbeiten.

Eine vollständige Übersicht sämtlicher Verbesserungen und neuen Funktionen in Visual Studio 2019 für Mac Version 8.4 findet sich in den Release Notes, die wichtigsten Änderungen fasst der Blog-Beitrag zusammen. Die neueste Version von Visual Studio für Mac steht ab sofort zum Download parat. (map)