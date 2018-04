Microsoft investiert auf dem Weg ins Internet der Dinge 5 Milliarden US-Dollar

Ergänzend zu den IoT-Entwicklertools rund um die Azure-Plattform will der Konzern Unternehmen auch leichter konsumierbare IoT-Dienste offerieren, die Schlüsseltechnik wie Künstliche Intelligenz oder Machine Learning nutzen.

In der "Intelligent Cloud" – wie es Firmenchef Satya Nadella formuliert hat – sieht Microsoft nicht erst seit der vorjährigen Entwicklerkonferenz Build seine Zukunft. Der Konzern unterstreicht seine Ambitionen nun mit einem milliardenschweren Investitionsprogramm: 5 Milliarden US-Dollar sollen in den kommenden vier Jahren in das Internet der Dinge fließen, wie Microsoft vor der Hannover Messe ankündigt.

Das Geld soll primär in neue Angebote fließen, die auch jenen Unternehmen einen leichten Einstieg in die IoT-Welt eröffnen sollen, die sich bisher noch nicht konkret mit den neuen Möglichkeiten auseinandergesetzt haben. Auf Basis der Azure-Plattform und deren angegliederten Services wie der Azure IoT Suite oder den darunterliegenden Azure-IoT-Infrastrukturdiensten können Entwickler bereits umfassende Cloud- und Edge-Applikationen entwerfen. Um jedoch den Zugriff auf Schlüsseltechnik wie Künstliche Intelligenz (KI) oder Machine Learning (ML) branchenübergreifend Unternehmen aller Größenordnungen möglichst einfach zugänglich zu machen, ergänzt Microsoft das Azure-Portfolio schrittweise um IoT-Dienste, die sich nach dem Software-as-a-Service-Modell nutzen lassen sollen.