Microsoft macht Visual Studio für Mac 8.5 fit für Azure Functions 3.0

Nachdem Microsoft zum Jahresauftakt seine Entwicklungsumgebung für den Mac vollständig an das Stable Release .NET Core 3.1 angepasst hatte, erscheint nun mit Visual Studio für Mac 8.5 ein Update, das einige schon länger von Anwendern gewünschte Neuerungen bietet. Überarbeitet hat der Anbieter unter anderem das Debugging, den Unit-Test-Explorer sowie die NuGet-Distribution.

Anschluss an das Windows-Pendant

Um Mac-Entwicklern die tägliche Arbeit mit Visual Studio 2019 zu erleichtern, hat Microsoft unter anderem am Unit-Test-Explorer gefeilt. Der wurde stärker an sein Windows-Pendant angeglichen – beispielsweise in Bezug auf die Verschachtelung von Unit-Tests. Änderungen im Debugger umfassen darüber hinaus die Fähigkeit zur Bearbeitung von Breakpoints für Funktionen und zur Leistungssteigerung.

Mit dem Update der NuGet-Distribution auf Version 5.4 zieht Visual Studio für Mac 8.5 mit den übrigen Releases der IDE gleich und profitiert von einigen Fehlerbereinigungen. Durch eine logischere Anordnung der Schwerpunkte sowie verbesserte VoiceOver- und Tastaturnavigation ist der NuGet-Paketmanager nun einfacher zu bedienen. Außerdem sollen gelegentlich auftretende Probleme behoben sein, bei denen NuGet-Pakete nicht aktualisiert werden konnten.

Templates erleichtern den Einstieg in Azure-Functions-Projekte. (Bild: Microsoft)

Serverless-Anwendungen

Neu in Visual Studio für Mac sind Authentifizierungs-Templates für ASP.NET-Core-Projekte, die Entwickler einfach einbinden können. Für Serverless-Anwendungen unterstützt die IDE nun auch offiziell die Runtime von Azure Functions 3.0. Im Bereich Cloud – General finden Entwickler passende Templates, um rasch neue Projekt-Dialoge anzulegen. Ein Tutorial bietet darüber hinaus Hilfestellung für den Einsatz von Azure Functions.

Eine Übersicht sämtlicher Änderungen und neuen Funktionen in Visual Studio 2019 für Mac Version 8.5 fasst der Blogbeitrag zusammen. Die neue Version von Visual Studio für Mac steht ab sofort zum Download parat. (map)