Bis zum 22. Oktober können sich Experten mit Vorträgen zu Themen rund um Künstliche Intelligenz und Machine Learning bewerben. Die deutsche Erstauflage der Konferenz richtet sich in erster Linie an Softwareentwickler, Data Scientists und Projektleiter.

Die Minds Mastering Machines wird vom 24. bis 26. April 2018 in Köln stattfinden. Die Fachkonferenz widmet sich den Themen Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Sie ist wie die M³-Konferenz, die heise Developer zusammen mit The Register in London ausrichtet, auf ein Fachpublikum ausgerichtet, das vor allem aus Softwareentwicklern und -architekten, Data Scientists sowie Projektleitern besteht.

Die Organisatoren gestalten das Programm unabhängig von der englischen Konferenz und suchen primär, aber nicht ausschließlich, deutschsprachige Vorträge. Ab sofort können Experten zum Thema ihre Vorschläge für Fachvorträge und Workshops über den Call for Proposals einreichen.

Frameworks, Parallelprogrammierung, Hardware und mehr

Das Spektrum der möglichen Themen ist breit gefächert. So sollen die zahlreichen Frameworks wie TensorFlow, Caffe und Torch eine wesentliche Rolle spielen. Daneben gilt das Augenmerk auch speziell auf Machine Learning ausgerichteter Hardware wie GPUs, CPUs und Komplettsystemen. Auch deren Programmierung mit Frameworks wie OpenCL, CUDA und ROCm dürften auf großes Interesse stoßen. Dabei sollen parallele Prozesse ebenso zur Sprache kommen wie das optimale Ausnutzen der unterschiedlichen Stärken.

Gewünscht sind zudem Tutorials und Fachvorträge zu Deep Learning, künstlichen neuronalen Netzen und diversen Algorithmen, die im Bereich Machine Learning zum Einsatz kommen. Auch die theoretischen Grundlagen sind gefragt. Darüber hinaus freuen sich die Veranstalter über Erfahrungsberichte.

Die Teilnehmer einer Umfrage der Veranstalter zeigen besonders starkes Interesse an den Themen neuronale Netze und Deep Learning, Grundlagen sowie Frameworks.

Der Call for Proposals läuft bis zum 22. Oktober 2017. Ende November soll das fertige Programm online sein. Gesucht sind Vorträge mit einer Länge von 40 oder 70 Minuten sowie ganztägige Workshops, die typischerweise 7 Stunden dauern. Gerne nehmen die Veranstalter auch weiterhin Vorschläge für Sprecher und Themen entgegen. Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

Die Veranstalter der Minds Mastering Machines sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag, die Teil der Heise Gruppe sind. (rme)