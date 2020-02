Neue Python-Konferenz enterPy: Programm veröffentlicht – Registrierung eröffnet

Die Premiere der von heise Developer, iX und dem dpunkt.verlag veranstalteten enterPy findet am 25. und 26. Mai 2020 im Congress Center Rosengarten in Mannheim statt. Das nun veröffentlichte Programm ist gezielt auf Fachleute zugeschnitten, die Python bereits produktiv im Unternehmen einsetzen. Der Themenmix spricht aber ebenso jene an, die beabsichtigen, Python intensiver zu nutzen, weil sie das Potenzial der Programmiersprache in der Datenanalyse, dem Machine Learning, der Web-Programmierung oder auch im DevOps-Umfeld ausschöpfen möchten.

Business-Praxis: Vom Ein- und Umsteiger bis zum Profi

Nach einem vorangestellten Workshop-Tag gliedert sich das Vortragsprogramm der Konferenz in drei Tracks zu Themen wie:

async/await in Python

Migration auf Python 3

Django und GraphQL

Typannotationen in Python

Prototyping, Mocking und Testing

Infrastructure as Code (IaC)

Python auf der GraalVM

Web-Crawling und Data Science

Frühbucherrabatt sowie Tickets für Studierende und Berufseinsteiger

Noch bis zum 3. April 2020 stehen Tickets zum Frühbucherpreis von 400 Euro parat – gegenüber dem regulären Preis lassen sich so 50 Euro sparen. Die ganztägigen Workshops kosten jeweils 495 Euro. Sie decken Themen ab wie ein Python-Tutorial für Ein- und Umsteiger, Web-Applikationen mit FastAPI sowie Data Science für Fortgeschrittene. In Kombination mit einem Konferenzticket erhalten Workshop-Interessierte zusätzlichen Rabatt.

Speziell für Studierende und Berufseinsteiger bietet die enterPy Sonderkonditionen zur Teilnahme an der Konferenz. Entsprechende Nachweise vorausgesetzt, kostet das Ticket dann nur 200 beziehungsweise 300 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Ein perfektes Duo: enterPy und M3

Insbesondere für ML-Interessierte bietet sich zudem die Möglichkeit, die im Anschluss an die enterPy in der gleichen Location veranstaltete Minds Mastering Machines (M3) zu besuchen. Die Konferenz widmet sich mit ihrem technischen Schwerpunkt denjenigen, die Anwendungen mit Machine Learning erstellen oder ihren Einsatz planen – darunter Softwareentwickler und -architekten, Data Scientists, Projekt- und Teamleiter sowie Forscher. (map)