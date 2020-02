NoSQL-Datenbank Couchbase startet voll verwalteten Cloud-Service

Das Entwickler-Team von Couchbase ergänzt die NoSQL-Datenplattform um eine Cloud-native Database as a Service (DBaaS) namens Couchbase Cloud. Der auf dem Couchbase Server aufbauende Managed Service steht Nutzern und Entwicklern nun alternativ zu den bisher möglichen Cloud-Deployments der NoSQL-Datenbank zur Verfügung – vorläufig aber nur zu Testzwecken im Rahmen einer Betaphase.

Hybrid- und Multi-Cloud-Datenbankdienst

Couchbase reagiere mit dem Angebot auf die Nachfrage von Kunden nach einem flexibel nutzbaren Hybrid- und Multi-Cloud-fähigen Datenbankdienst, der Sicherheit mit hoher Verfügbarkeit verbindet, heißt es in der Ankündigung des verantwortlichen Produktmanagers Scott Anderson. Bei der Implementierung des DBaaS standen die Couchbase-Entwickler vor der grundsätzlichen Entscheidung, die Datenbasis auf dem Couchbase Server in der "eigenen" Public-Cloud-Infrastruktur zu platzieren oder in der vom Kunden bevorzugten. Sowohl aus ökonomischen Überlegungen (TCO) als auch im Hinblick auf eine tiefere Integration in die bestehende IaaS des Kunden, habe sich Couchbase für den letzteren Weg entschieden.

In der Public-Cloud-Infrastruktur des Kunden

Das Hosting von Couchbase Cloud in der Public-Cloud-Infrastruktur der Kunden erleichtert die Integration der NoSQL-Datenbank in bestehende Anwendungsszenarien und Security-Prozesse. Nutzer des DBaaS behalten volle Kontrolle über ihre Daten, während Couchbase sämtliche operativen Aufgaben für den unterbrechungsfreien Betrieb, das Monitoring sowie die Konfiguration des Cloud-Service übernimmt. Für das Gestalten neuer Datenbankanwendungen steht Entwicklern eine einheitliche Verwaltungskonsole zur Verfügung, die Best Practises integriert, um Verfügbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die wichtigsten Details zu Couchbase Cloud fasst der Blogbeitrag zur Ankündigung zusammen. Wer sich für die Teilnahme an der Betaphase interessiert, kann sich dafür ab sofort bei Couchbase registrieren. (map)