Online-Konferenz: Jetzt Frühbucherrabatt für "Mastering Microservices" sichern!

Am 2. März findet mit Mastering Microservices eine von den heise Medien organisierte Online-Konferenz zum Thema Microservices statt. Den sieben Vorträgen von renommierten Experten können Teilnehmer ganz gemütlich vom eigenen Schreibtisch aus lauschen – denn Mastering Microservices ist eine Online-Konferenz, die per Livestream übertragen wird. Auf Interaktionsmöglichkeiten müssen sie trotzdem nicht verzichten: Fragen können sie während den Vorträgen per Chat stellen, die Referenten stehen auch nach dem Vortrag für Fragen zur Verfügung.

Star-Referenten und vielfältige Themenaspekte

Die Referenten sind allesamt in der Szene bekannt und beschäftigen sich bereits seit Jahren mit dem Thema – seien es die bekannten Autoren Eberhard Wolff und Carola Lilienthal oder langjährige Konferenzsprecher wie Michael Geers, Jörg Müller, Johannes Mainusch oder Anke Nehenberg. Die Veranstaltung läuft von 10 Uhr bis 17 Uhr und umfasst sieben Vorträge.

Den Bereich Microservices behandeln die Experten mit spannenden Themen, die neue Techniken und langjährige Praxiserfahrungen vereinen. Sie behandeln unter anderem Service-Mesh-Techniken, betrachten die Frage, wie es mit Microservices weitergeht, und analysieren die Veränderungen, die Microservices in einer Unternehmenskultur auslösen. Ein Blick auf eine Migration zu einer Microservices-Architektur mit Domain-driven Design (DDD) darf ebenso wenig fehlen wie das Konzept der Micro Frontends, das die Microservices-Gedanken ins Frontend überträgt.

Bis zum 15. Februar können sich Interessierte für einen Frühbucherpreis von 99 Euro für die Konferenz anmelden. Danach kostet die Veranstaltung 129 Euro. Neben dem Livestream können Teilnehmer die Konferenz auch im Nachgang anschauen. Hier erhalten sie Zugang zu den Konferenzmaterialien. (bbo)