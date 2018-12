Open-Source-IDE: Apache NetBeans 10.0 veröffentlicht

Die Entwickler hinter der mittlerweile unter dem Dach der Apache Software Foundation beheimateten Entwicklungsumgebung NetBeans haben die Version 10.0 veröffentlicht. Weiterhin befindet sich das Projekt im Apache Incubator, was impliziert, dass die Entwickler weiterhin darauf hin arbeiten, dass ihre IDE über kurz oder lang ein vollwertiges Projekt der Open-Source-Organisation wird.

Dieser Prozess wird auch daran deutlich, dass weiterhin etliche Elemente und Plug-ins der Entwicklungsumgebung vom früheren Betreiber Oracle an die Apache Software Foundation übergeben und in diese überführt werden. Die zuvor schon quelloffene IDE war 2016 vom Datenbankriesen an die Open-Source-Organisation übergeben worden. Im Sommer war mit NetBeans 9.0 ein erstes Release der Umgebung unter den Fittichen von Apache erschienen.

NetBeans 10.0 unterstützt bereits das aktuelle JDK 11 mit den neuesten Java-Erweiterungen wie var-Support für implizit typisierte Lambda-Ausdrücke. Aktualisiert wurde außerdem das nbjavac-Modul, entfernt hingegen wurden die Module für Java EE und Corba, die JavaScript-Engine Nashorn gilt nun als veraltetet ("deprecated").

Die Sprachunterstützung für PHP wurde insofern ausgeweitet, dass die neuesten Sprachfunktionen von PHP 7.3, 7.2 und 7.1 übernommen wurden. Doch NetBeans ist nicht nur für die Entwicklung von Java-SE- und PHP-Projekten gedacht, auch andere Programmiersprachen wie JavaScript und zum Teil Groovy werden unterstützt. Wichtig ist auch, dass sich nun JUnit 5 mit der Entwicklungsumgebung nutzen lässt.

Die weiteren kleineren Änderungen entnehmen Interessierte am besten den Release Notes. Einen Einblick zum Stand der Überführung des Projekts Richtung Apache liest man auf der entsprechenden "Apache Transition"-Webseite. (ane)