DDD & Co., Teil 4: Aggregates

Nachdem in den vergangenen Folgen die Kommandos und fachlichen Ereignisse definiert und in einem begrenzten Kontext untergebracht wurden, fehlt als letztes wichtiges Konzept von DDD noch das Aggregat. Üblicherweise werden Aggregate als transaktionale Konsistenzgrenzen erklärt - doch was bedeutet das?