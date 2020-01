PHP-Framework: Laravel 6.10 ist bereit für PHPUnit v9

Das Laravel-Team hat Version 6.10 des PHP-Frameworks freigegeben. In das Release sind sowohl Bugfixes sowie einige Verbesserungen eingeflossen. Im Unterschied zur vorhergehenden Version erhält Laravel 6.10 außerdem rund zehn neue Funktionen und ist bereits auf das für Februar angekündigte PHPUnit v9 vorbereitet, um für die jeweils neuesten PHP-Versionen gerüstet zu sein.

Redis Connection ist nun makrofähig

Neu in Laravel 6.10 ist beispielsweise das Request-Makro validateWithBag . Beim Validieren eines Requests erlaubt es Entwicklern einen Error Bag zu spezifizieren. Das neue Makro wird auch bereits in der Validierungsdokumentation berücksichtigt. Weitere neue Makros im PHP-Framework betreffen die Redis Connection, die nun erstmals makrofähig wird. Dank ebenfalls neuer Aliasse der redis.connection in container haben Entwickler nun die Möglichkeit, einen Hinweis auf die redis-Verbindungsklasse oder den Contract einzugeben, um den Container die korrekte Verbindungsimplementierung auflösen zu lassen.