PHP-Framework: Laravel 7 erscheint mit Authentifizierungssystem Airlock

Version 7 des populären PHP-Frameworks Laravel ist erschienen. Sie erhält LTS (Long Term Support): Bugfixes nehmen die Entwickler bis zum 3. September 2020 vor, Sicherheitsupdates bis zum 3. März 2021. Das neue Release bringt ein neues Authentifizierungssystem namens Airlock, benutzerdefinierte Cast-Typen mit Eloquent, Blade Component Tags, Fluent String Operations, einen HTTP-Client mit Entwicklerfokus und First-Party-Unterstützung für CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Es gibt einen neuen artisan test -Befehl, multiple Mailtreiber und Änderungen an der Datenbank-Queue. Weitere Verbesserungen betreffen die Routing-Geschwindigkeit und Scoping für das Route Model Binding.

Seit Laravel 6 folgen Releases einer semantischen Versionierung, halbjährlich erscheint ein neues Major Release. Laravel 7 setzt begonnene Verbesserungen fort und führt weitere Features ein.

Neues Authentifizierungssystem: Laravel Airlock

Bei Airlock handelt es sich um ein Authentifizierungssystem, mit dem Nutzer von Anwendungen gleich mehrere API-Tokens für ihr Konto erstellen können sollen. Damit können sie sich bei Single Page Applications (SPAs), mobilen Apps und Token-basierten Schnittstellen anmelden. Den jeweiligen Token können Anwender Fähigkeiten und Geltungsbereiche zuordnen, die ihren Anwendungsraum einhegen und genau definieren. Zu Airlock stellen die Entwickler eine ausführliche Dokumentation bereit.

Eigene Cast-Typen definieren mit Eloquent

Entwickler können mit dem neuen Release eine Klasse definieren, die das CastsAttributes -Interface einbindet. Mit dem Interface ist es möglich, eigene Cast-Typen zu definieren. Die genauen Methoden und der Code stehen in den Release Notes. Sobald ein neuer Cast-Typ definiert ist, kann man ihn mit einem Modellattribut verknüpfen, indem man seinen Klassennamen verwendet:

<?php



namespace App\Casts;



use Illuminate\Contracts\Database\Eloquent\CastsAttributes;



class Json implements CastsAttributes

{

/**

* Cast the given value.

*

* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model

* @param string $key

* @param mixed $value

* @param array $attributes

* @return array

*/

public function get($model, $key, $value, $attributes)

{

return json_decode($value, true);

}



/**

* Prepare the given value for storage.

*

* @param \Illuminate\Database\Eloquent\Model $model

* @param string $key

* @param array $value

* @param array $attributes

* @return string

*/

public function set($model, $key, $value, $attributes)

{

return json_encode($value);

}

}



Weitere Neuerungen

Die Blade Components ermöglichen im neuen Release das Rendern, Verwalten von Attributen und das Erstellen von Komponentenklassen basierend auf Tags. Laravel-Komponenten können nun auch eine assoziierte Klasse haben, die bestimmt, welche Daten sie akzeptiert. Alle öffentlichen Eigenschaften und Methoden, die zur Definition der Komponentenklasse passen, sind in Laravel 7 für die Komponentenansicht (component view) automatisch verfügbar. Mit der Variablen $attribute kann man zusätzliche HTML-Attribute definieren.

Weitere Änderungen betreffen den Guzzle-HTTP-Client: Bei Laravel soll man in der neuen Version mit offenbar minimaler API schnelle HTTP-Requests durchführen können, die die Kommunikation mit anderen Webanwendungen erleichtern. Der Wrapper rund um Guzzle konzentriert sich auf die häufigsten Fälle. Auch Fluent String Operations sind neu: Laravel 7 soll deutlich objektorientierter sein und hält eine Library zur Manipulation von Fluent Strings bereit. Ein Codebeispiel steht in der Ankündigung:

return (string) Str::of(' Laravel Framework 6.x ')

->trim()

->replace('6.x', '7.x')

->slug();

Abschließend ein Wort zum Testen: Um Tests durchzuführen, können Laravel-Entwickler nun zusätzlich auch den Artisan-Befehl test ausführen. Der Code ist einfach: php artisan test . Alle Argumente, die sonst mit dem Befehl phpunit ausgegeben werden, werden auch an den Artisan-Befehl test ausgegeben: php artisan test --group=feature .



Die Release Notes mit Details zu Laravel 7 und sämtlichen neuen Features sind auf der Webseite des Frameworks verfügbar. Die Blade Components verfügen auch über eine eigene Dokumentation, ebenso der Guzzle-HTTP-Client. (sih)