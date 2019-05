PHP.RUHR 2019: Jetzt mit Vorträgen Workshops für die Konferenz bewerben

PHP- und Webentwickler haben noch bis zum Ende des Monats (31. Mai) die Gelegenheit, sich mit Vorträgen und ganztägigen Workshops für die sechste Auflage der PHP.RUHR Web Developement Conference zu bewerben. Die Konferenz findet vom 6. bis 8. November 2019 im Stadion von Borussia Dortmund statt. Thematische Schwerpunkte der Veranstaltung sind die weitverbreitete Programmiersprache PHP, Web-Entwicklung und E-Commerce.

Erweitertes Konzept

Die diesjährige Auflage der Konferenz präsentiert sich etwas anders als bei den früheren Auflagen. Während wie in den Vorjahren wieder Stadionführungen, der Networking-Abend "Bits & Currywurst", Podiumsdiskussionen, mehrere Bühnen zu den Kernthemen PHP und E-Commerce geboten werden, wurde das Konferenzgerüst geändert. So werden den Teilnehmern nun ein vorgeschalteter Workshop-Tag am 6. November sowie am 8. November ein zweiter Hauptkonferenztag geboten. Ihnen wird dadurch ein deutlich erweitertes Programm- und Themenangebot offeriert. Dafür werden derzeit in einem offenen Call for Papers Vorträge und Workshops gesucht.

Ein vorläufiges Programm der PHP.RUHR soll Ende Juni angekündigt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt steht bereits der bekannte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar als Keynote-Sprecher des Networking-Abends fest. In den Vorjahren konnte der Veranstalter bekannte Entwickler wie PHP-Schöpfer Rasmus Lerdorf sowie Zeev Suraski gewinnen.

BVDW und heise Developer als Partner

Bei der Programmgestaltung der E-Commerce-Lounge unterstützt der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Die PHP.RUHR findet im Rahmen der Digitalen Woche Dortmund 2019 statt, im letzten Jahr hatte diese 80 Einzelveranstaltungen und rund 4500 Teilnehmer, davon mehr als 350 bei der PHP.RUHR. Seit diesem Jahr ist außerdem heise Developer als konzeptionell involvierter Partner in der Konferenz beteiligt. Ausrichter der PHP.RUHR ist die CNS E-Business Academy GmbH. (ane)