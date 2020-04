Entwickungsumgebung PhpStorm 2020.1 hat eine PHPUnit-Toolbox im Gepäck

JetBrains arbeitet fleißig an seinen Entwicklungsumgebungen: Nach IntelliJ IDEA, WebStorm, GoLand und PyCharm ist nun PhpStorm in Version 2020.1 erschienen. Abhängigkeiten sollen sich im aktuellen Release leichter verwalten lassen, da Entwickler sie direkt in der composer.json-Datei im Editor durchführen können, statt den Umweg des bisherigen Dependency-Managements zu gehen.

Über das Kontextmenü oder die Tastenkombination Strg+N können sie eine frische composer.json-Datei erstellen. Die IDE hebt noch nicht installierte Abhängigkeiten hervor, sodass Nutzer das fehlende Package via Alt+Enter direkt aktualisieren können. Das folgende Bild aus dem Blogbeitrag zum Release dient der Veranschaulichung:

Code Coverage und eine neue PHPUnit-Toolbox

Zur Erstellung von Coverage-Berichten können Nutzer der aktuellen Version der IDE neben Xdebug nun auch schlankere Alternativen wie krakjoe/pcov oder das bereits integrierte PHPDBG verwenden. Für Tests können Run-Konfigurationen erstellt werden. Darüber hinaus können Nutzer über ein Dropdown-Menü in den Einstellungen der Run-Konfiguration den bevorzugten Coverage-Treiber (Xdebug, PCOV oder PHPDBG) wählen.

PHPUnit 9 ist im Februar 2020 erschienen. Mit der Veröffentlichung galten viele Funktionen als veraltet und/oder wurden entfernt. JetBrains reagiert auf diese Neuerungen und passt die IDE mit PhpStorm 2020.1 an die Neuerungen an. Entwickler können die Hervorhebung von Deprecations im Editor nutzen, um auf die neueste Version des Unit-Testing-Frameworks zu upgraden. Die Tastenkombination Alt+Enter präsentiert eine Liste an Vorschlägen für Quick-Fixes, wie das folgende Bild aus der Release Note zeigt:

Darüber hinaus hat JetBrains die Typinferenz-Engine aktualisiert. Weiterführende Informationen zu PhpStorm 2020.1 finden sich in der Release Note. Die aktuelle Version der IDE steht 30 Tage kostenlos zum Testen bereit. PhpStorm 2020.1 kann über die offizielle Webseite sowie über die JetBrains Toolbox App heruntergeladen. (mdo)