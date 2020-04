Podcast "Techtiefen" jetzt auch auf heise Developer

Die Podcastserie Techtiefen feiert mit einem Beitrag zum Thema Testing (Folge 27) ihre Premiere bei heise Developer. Im Gespräch mit Rene Lengwinat taucht Nico Kreiling ein in die Tiefen des Softwaretestens. Beide gehen der Frage auf den Grund, wie und warum Tests Entwicklern helfen, Quellcode fehlerfreier und wartbarer zu machen, und wie sich dadurch ein Weg zu besserem Software-Design öffnet.

Gemeinsam arbeiten sich Rene und Nico durch die Test-Pyramide und diskutieren die Vor- und Nachteile von Unit-, Integrations- sowie End2End-Tests – bis hin zu deren spezifischen Einsatzfeldern. Zuhörer erfahren, wie sich testgetriebene Entwicklung praktikabel umsetzen lässt und was es mit Fuzzy Testing auf sich hat. Auch die neuesten Trends in Sachen Softwaretests, Monitoring und Chaos Engineering kommen nicht zu kurz. Dabei knüpft die Podcastfolge an vorangegangene "Dev-Basics"-Ausgaben zu grundlegendem Entwicklerwissen über Versionskontrolle und Clean Code an.

Techtiefen

Der Podcast startete Anfang 2017 zunächst noch unter dem Namen inoteccast mit dem Ziel, Entwicklern und Nerds spannende und innovative Technik näherzubringen. Seither hat Nico Kreiling in den bisher 27 aufgezeichneten Folgen regelmäßig intensive Gespräche mit zahlreichen Expertinnen und Experten geführt und dabei ausführlich über eine Vielzahl von Themen diskutiert. Der Podcast erhebt dabei den Anspruch, interessierten Zuhörern nicht nur tiefe Einblicke in die Techniken zu verschaffen, sondern auch deren Nutzen aufzuzeigen und handfeste Tipps für den Umgang damit zu liefern. (map)