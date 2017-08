Die Jubiläumsausgabe der traditionsreichen Konferenz zu Themen der Qualitätssicherung legt dieses Jahr den Fokus auf die digitale Transformation. Erstmals wird der Software-QS-Tag in Frankfurt am Main ausgerichtet.

Der diesjährige Software-QS-Tag steht unter dem Motto "Digitale Transformation – Evolution, Innovation, Disruption". Die zum 25. Mal ausgetragene Konferenz präsentiert am 19. und 20. Oktober Best Practices, Strategien, Techniken und Tools, die für Testen und Qualitätssicherung zur Verfügung stehen, um die Herausforderungen der allgegenwärtigen digitalen Transformation zu meistern. Neu ist auch, dass die Fachkonferenz dieses Jahr in Frankfurt am Main stattfindet. Das Hotel in Nürnberg, in dem die Veranstaltung seit Jahren schon stattfand, war schlichtweg zu klein für das zunehmend steigende Interesse an der Konferenz geworden, wie Organisator imbus schon vor zwei Jahren heise Developer gegenüber geäußert hatte.

Dieses Jahr werden rund 60 Vorträge, Workshops und Tutorials in fünf parallelen Tracks präsentiert. Das Programm steht seit geraumer Zeit online, damit verbunden ist die Registrierung eröffnet. Den Auftakt der Konferenz macht wie bisher eine Keynote, die dieses Jahr Frank Kirchner (FKI GmbH & Universität Bremen, Leitung Robotics Innovation Center) zum Testen autonomer Systeme hält. Zum Schluss gibt es eine weitere Keynote: In ihr geht der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset zum zunehmend umfangreicherem Wissen der Gesellschaft und der parallel entstehenden fehlenden Erfahrung im Umgang mit diesem Wissen ein.

Im Gegensatz zu den meisten Konferenzen wird der Schwerpunkt des Software-QS-Tags jedes Jahr bewusst neu auf ein Thema gelegt, das dann auf der Konferenz aus verschiedenen Winkeln beleuchtet werden soll. Der von imbus AG und der Fachzeitschrift iX veranstaltete Software-QS-Tag richtet sich an IT-, Test- und Projektleiter sowie an Testkoordinatoren, Test- und Qualitätsmanager, Tester und Entwickler. (ane)