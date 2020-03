Programmiersprache: Rust 1.42 vereinfacht den Vergleich

Die Rust-Community hat Version 1.42 der von Mozilla initiierten Programmiersprache fertiggestellt. Das aktuelle Release bringt unter anderem detailliertere Fehlermeldungen für unwrap und ähnliche Funktionen. Außerdem lassen sich Vergleiche auch für Teile eines Slice durchführen, und die Programmiersprache erhält das Makro matches! .

Fehler beim Auspacken finden

Rust gibt konsequenterweise beim Verwenden von unwrap() auf Option::None eine Fehlermeldung aus. Bisher fehlte dabei jedoch der Hinweis auf die Datei und Zeilennummer, in der der Fehler ursprünglich aufgetreten ist. Stattdessen sahen Entwickler sich mit der wenig hilfreiche Referenz auf die core -Datei mod.rs konfrontiert:

thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` \\

on a `None` value', /.../src/libcore/macros/mod.rs:15:40

Dasselbe galt für Fehlermeldungen zu unwrap_err , expect und expect_err sowie die entsprechenden Methoden für Result . Rust 1.42 gibt stattdessen den deutlich hilfreicheren Hinweis auf die Position des Aufrufs im Quellcode zurück:

thread 'main' panicked at 'called `Option::unwrap()` \\

on a `None` value', src/main.rs:2:5

Scheibchenweise verglichen

Slices sind in Rust Teilbereiche von Elementen wie Strings oder Arrays. Seit Rust 1.26 lassen sie sich in match -Anweisungen verwenden, die mit switch -Anweisungen in C vergleichbar sind. Bisher mussten Entwickler jedoch angeben, welche Slice-Größen sie verarbeiten wollten und im match -Block einen Zweig für unbekannte Größen integrieren.

Rust 1.42 führt ein sogenanntes Rest-Pattern ein: Zwei Punkte .. stehen ähnlich wie ein Wildcard-Zeichen für den Rest des Slice. Das Element darf nicht nur am Ende stehen. Folgendes Beispiel aus dem Rust-Blog zeigt unterschiedliche Vergleiche mit .. :

n foo(words: &[&str]) {

match words {

// Ignore everything but the last element, which must be "!".

[.., "!"] => println!("!!!"),



// `start` is a slice of everything except the last element,

// which must be "z".

[start @ .., "z"] => println!("starts with: {:?}", start),



// `end` is a slice of everything but the first element,

// which must be "a".

["a", end @ ..] => println!("ends with: {:?}", end),



rest => println!("{:?}", rest),

}

}

Ein Makro zum Vergleich

Eine kleine, nette Ergänzung ist das Marko matches! , das eine Abkürzung für match -Ausdrücke mit einem Zweig für true und einem für false ist. Das Makro erwartet einen Ausdruck und ein Vergleichs-Pattern. Wenn Ersterer zu Letzterem passt, gibt es true zurück, ansonsten false .

Das Pattern darf einige logische Operatoren wie | und Ausdrücke wie if enthalten:

matches!(foo, 'A'..='Z' | 'a'..='z')

matches!(bar, Some(x) if x > 2)