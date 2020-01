Python-IDE: Wing 7.2 bietet erweiterte Unterstützung für virtualenv und Anaconda

Wingware hat die speziell auf Python ausgelegte Entwicklungsumgebung Wing in Version 7.2 vorgelegt. Das neue Release bietet erweiterten Support für die Library virtualenv und unterstützt auch die Python-Distribution Anaconda. Neben dem integrierten Tool autopep8 stehen Entwicklern für die Reformatierung von Python-Code ab sofort außerdem Black und YAPF zur Verfügung.

Automatisches Reformatieren

Um Code für Compliance mit dem PEP 8 (Python Enhancement Proposal) "Style Guide for Python Code" automatisch zu reformatieren, stand Wing-Anwendern bisher lediglich eine angepasste, integrierte Version von autopep8 zur Verfügung. Mit der Freigabe von Wing 7.2 haben Entwickler nun zwei weitere Optionen: Black und YAPF. Beide Tools versprechen eine umfassendere Style-Optimierung und lassen sich via pip oder einem vergleichbaren Paketmanager in der IDE installieren. Black setzt Python ab Version 3.6 voraus, lässt sich aber zur Reformatierung von Python-2-Code verwenden.

Virtualenv und Anaconda einbinden

Weiter verbessert haben die Wing-Macher die Zusammenarbeit mit der Library virtualenv, mit der sich mehrere Python-Umgebungen voneinander abgrenzen lassen, um beispielsweise Abhängigkeiten von verschiedenen Versionen einer Bibliothek handhaben zu können. Der Funktionsumfang von virtualenv geht weit über das in Pythons Standard-Library ab Version 3.3 integrierte venv -Modul hinaus. So lassen sich unter anderen Bootstrap-Skripte anlegen und Umgebungen mit Python-Versionen, die vom Host-Python abweichen. Das in Wing 7.2 neu gestaltete Menü New Project bietet nun die Option, gleichzeitig mit dem neuen Projekt auch eine virtualenv-Umgebungen anzulegen und die optional zu installierenden Pakete anzugeben. Darüber hinaus lässt sich der Befehl zum Aktivieren einer Umgebung in den Projekteigenschaften und der Startkonfiguration eines Python Executable eingeben.