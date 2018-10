Qt 3D Studio 2.1 mit verbesserter Runtime und neuer API veröffentlicht

Die Qt Company hat Version 2.1 ihres Qt 3D Studio veröffentlicht. Die mit der Vorgängerversion eingeführte neue Runtime haben die Macher vor allem im Hinblick auf Performance und Stabilität weiter optimiert. Eine neue API soll zudem die Möglichkeit schaffen, die alte Runtime im Qt 3D Studio Editor zu ersetzen. In künftigen Releases soll die neue API sogar applikationsseitig das Erstellen dynamischer Inhalte eröffnen. Die Profiling-Ansicht stellt Anwendern erweiterte Informationen zur Verfügung, sodass sich unter anderem auch Data Input Values direkt ändern lassen. Auch die seit Qt 5.11 unterstützten komprimierten Texturen in Qt-Quick-Anwendungen sind nun in der Runtime von Qt 3D Studio implementiert und lassen sich somit für ETC2- oder ASTC-kompatible Zielgeräte nutzen.

Bei der Arbeit mit dem Editor von 3D Studio profitieren Entwickler vom vereinfachten Umgang mit Sub-Presentations, über die sich andere Studio-Präsentationen oder QML-Dateien in ein Studio-Projekt integrieren lassen. Der Projekt-Browser zeigt alle importierten QML-Dateien (.qml) und Qt-3D-Studio-Präsentationen (.uip) unmittelbar an, sodass diese sich per Drag-and-Drop in die aktuell bearbeitete Szene einbauen lassen. Entwickler können ihre Entwurfsarbeit dadurch künftig in kleinere Projekte und wiederverwendbare Bausteine gliedern.

Die neue Profiler-Ansicht in Qt 3D Studio bietet mehr Informationen. (Bild: The Qt Company)

Weitere Informationen zu den Neuerungen in Qt 3D Studio 2.1 finden sich im Blog-Beitrag. Das neue Release steht ab sofort über den Online-Installer zur Verfügung. Die erforderliche Runtime für Qt 5.11 ist dabei enthalten. Für die Installation unter Windows und macOS stellt Qt außerdem Binaries zur Verfügung. Linux-Anwender können auf eine Anleitung zum Build von Editor und Runtime zurückgreifen. (map)