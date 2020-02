Registrierung für Microsofts Build-Konferenz ist offen

Die nächste Ausgabe der Build-Konferenz wird von 19. bis 21. Mai stattfinden, und zwar wieder in Seattle, wo die meisten der bisherigen Build-Auflagen stattgefunden haben. Ab sofort kann man sich für Microsofts Entwicklerveranstaltung registrieren. Der Konzern nutzt die Build als Event, um einen Ausblick darauf zu geben, was Entwickler bei den Tools und Services in den darauf folgenden Monaten zu erwarten haben beziehungsweise woran der Konzern arbeitet.

Dieses Jahr gibt es keine Überschneidung mit Googles großem Entwickler-Event I/O. Diese findet eine Woche vorher, von 12. bis 14. Mai, in Mountain View statt. In den vergangenen beiden Jahren hatten sich beide Großveranstaltungen terminlich überlappt.

Für diejenigen, die sich die Reise nach Seattle nicht leisten wollen, hat Microsoft immer einen Live-Stream der Eröffnungs-Keynotes und einiger ausgewählter Vorträge geboten. heise online und heise Developer haben darüber die wichtigsten Neuerungen im Rahmen ihrer Newsberichterstattung vorgestellt.

Einen ersten Eindruck bekommt man auf der Event-Website, hier geht es auch zur Registrierung. (ane)