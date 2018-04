Serverless Computing London: Call for Papers endet am 3. Mai

Noch gut eine Woche haben Experten zum Thema Cloud-Native-Computing Gelegenheit, ihre Vorschläge einzureichen. Die Konferenz findet im November in London statt und richtet sich an diejenigen, die Anwendungen erstellen und verwalten.

Vom 12. bis 14. November findet die Premiere der Serverless Computing London statt. Die Konferenz richtet sich an IT-Profis, die Anwendungen im Cloud-Native-Umfeld erstellen, also in erster Linie an Softwareentwickler und -architekten sowie an Teamleiter und CIOs. Sie bekommen Antworten auf Fragen nach den technischen Anforderungen, der Skalierbarkeit, Testmöglichkeiten, Security, unterstützten Programmiersprachen und der Flexibilität beim Anbieterwechsel.

Schließlich klingt das Konzept verlockend: Serverless Computing befreit Unternehmen nicht nur davon, eigene Rechenzentren zu verwalten, sondern auch von fest geplanten Instanzen in der Cloud. Statt der Infrastruktur steht der Programmcode im Mittelpunkt. Doch mit der praktischen Umsetzung sind zahlreiche Herausforderungen und Fragen verbunden, auf die die Konferenz die passenden Antworten geben möchte.

Plattformen, Grundlagen und Strategien

Noch bis zum 3. Mai können sich Experten mit ihren Vortragsvorschlägen im Call for Papers bewerben. Gesucht sind unter anderem die technischen Grundlagen und der Vergleich der wichtigsten Plattformen wie AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions, IBM OpenWhisk und Oracle Fn.

Wichtige Aspekte sind zudem die Voraussetzungen sowie Hilfen beim Erkennen der Anwendungen und Microservices, die für Serverless Computing taugen. Außerdem suchen die Veranstalter praktische Hinweise zur Anpassung vorhandener Software, den Migrationsprozess und die Verwaltung der womöglich hybrid genutzten Daten. Spannend sind zudem Vorträge über Sicherheit, Compliance und die richtigen Testmethoden.

Gesucht sind englischsprachige Vorträge mit einer Länge von 45 oder 75 Minuten sowie ganztägigen Workshops. Die Veranstalter werden das Programm auf Basis der Einreichungen zusammen mit einem Programmkomitee zusammenstellen, das aus deutschen und englischen Experten besteht. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen.

Veranstalter der Serverless Computing London sind das Nachrichtenportal The Register und heise Developer. (rme)