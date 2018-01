Alle Jahre wieder: Stets zu Weihnachten warten die Ruby-Entwickler mit einer neuen Version der Skriptsprache auf. Ruby 2.5.0 liegt als erste stabile Veröffentlichung vor.

Größere neue Releases des Ruby-Projekts erscheinen traditionell zu Weihnachten. Pünktlich vor dem jüngsten Jahreswechsel haben die Entwickler mit Ruby 2.5.0 die erste stabile Version in der 2.5er-Serie der Skriptsprache vorgelegt. Neben Verbesserungen der Performance bringt die Skriptsprache auch einige neue Features mit – darunter beispielsweise die Unterstützung für Codeverzweigungs- und Methodenanalysen, um Entwicklern einen besseren Überblick der Testabdeckung ihrer Programme zu verschaffen. Erstere Analyse bereichert die Ergebnisse einer Testsuite um Informationen zu den logischen Zweigen im Code, die ausgeführt wurden, letztere zeigt die ausgeführten Methoden.

Entfernt haben die Entwickler hingegen – aus ihrer Sicht unnötigen – Ballast, wie den trace-Befehl, der für die Unterstützung der TracePoint-API erforderlich war. Da die API jedoch nahezu gar nicht genutzt werde, hat das Ruby-Team sämtliche trace-Befehle aus dem Bytecode (instruction sequences) entfernt und durch eine dynamische Methode mit Hook Points ersetzt. Dies, sowie einige weitere optimierte Methoden, sollen zu einer Verbesserung der Performance bis zu 10 Prozent beitragen.

Backtrace und Fehlermeldung

In Ruby 2.5 wird die häufig genutzte Bibliothek pp.rb nun automatisch geladen, der Befehl require "pp" ist nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus können die mit Struct.new erzeugten Klassen jetzt unmittelbar mit Schlüsselwortargumenten (keyword arguments) umgehen. Die Ausgabe von Backtrace und Fehlermeldung erfolgt künftig in umgekehrter Reihenfolge, so dass der neueste Aufruf als Letzter erscheint. Dadurch lässt sich der Grund für ein langes Backtrace ganz einfach am Ende erkennen, sofern das Backtrace direkt auf einem Terminal (TTY) ausgegeben wird.

Mehr Details, eine komplette Übersicht der Neuerungen sowie Download-Links finden sich in den Release-Informationen zu Ruby 2.5. (map)