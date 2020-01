Spieleentwicklung: Unity dünnt den Releasezyklus aus

Nachdem das Unternehmen Unity erst vor wenigen Tagen Version 2019.3 der gleichnamigen Spiele-Engine "nachgereicht" hat, kündigen die Verantwortlichen nun einen grundlegenden Umbau der TECH-Stream-Releases an, die Entwicklern jeweils die neuesten Funktionen möglichst früh zur Verfügung stellen sollen. Während Unity weiterhin jährlich ein neues Long-Term-Support-Release bereitstellen will, soll der Rhythmus bei den übrigen Updates auf nur noch zwei pro Jahr reduziert werden. Demnach sollen im laufenden Jahr noch zwei TECH-Stream-Releases 2020.1 und 2020.2 erscheinen, das nächste LTS-Release 2020 soll dann Anfang 2021 folgen.

Die neue Roadmap für TECH-Stream- und LTS-Releases von Unity. (Bild: Unity)

Die Entzerrung des Releasezyklus werde durch die Einführung des Package Managers möglich, erklärt Thomas Petersen, Unitys VP of Quality. In die als Container angelegten Packages sollen künftig immer mehr Funktionen "ausgelagert" werden, um den Kern von Unity kompakter und damit auch stabiler halten zu können. Darüber hinaus sollen Packages auch Updates der betreffenden Funktionen sowie zugehöriger APIs erleichtern. Neuerungen und Verbesserungen will Unity künftig unabhängig von den TECH-Stream-Releases regelmäßiger ausliefern.

Packages sollen außerdem den langfristigen Umbau auf die DOTS-Architektur (Data-Oriented Technology Stack) beschleunigen, die Unity-Anwendern leistungsstärkere Multi-Threaded-Projekte verspricht. Über den Package Manager stehen Entwicklern bereits eine Reihe von Packages für DOTS zur Verfügung – darunter beispielsweise das Entity Component System (ECS), der Burst Compiler sowie die Physik-Engine Unity Physics. Neue Funktionen für DOTS sowie Fehlerbereinigungen will Unity über Package-Updates immer sofort verteilen, sobald sie fertiggestellt sind.

Thomas Petersen, Unitys VP of Quality, nimmt im Video Stellung zum neuen Releasezyklus.



