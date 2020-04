Start-up: CircleCI erhält 100 Millionen Dollar in der fünften Finanzierungsrunde

Das US-amerikanische Start-up-Unternehmen CircleCI, Anbieter von CI/CD-Tools (zur Continuous Integration und Continuous Delivery), hat von den kalifornischen Investorengruppen IVP und Sapphire Ventures im Rahmen einer fünften Finanzierungsrunde (Series E) 100 Millionen Dollar an neuen Beteiligungen erhalten. Die Gesamtfinanzierung des IT-Unternehmens steigt dadurch auf 215 Millionen US-Dollar.

Die aktuelle Finanzierungsrunde stammt von zwei US-amerikanischen Investorengruppen mit Sitz im Silicon Valley beziehungsweise in San Francisco, die auf Start-ups in der reifen Geschäftsphase spezialisiert sind. Beide schätzen CircleCI als einen der Marktführer im Bereich DevOps-Technologien ein.

Softwareentwicklung aus Investorensicht

Aus Sicht der Investoren sei Automatisierung im Bereich CI/CD ein Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg, das fortgesetzte finanzielle Engagement bringt Vertrauen in die von CircleCI entwickelten Techniken zum Ausdruck. Die Investoren haben die Entwicklung von CircleCI seit der letzten Finanzierungsrunde im Juli 2019 beobachtet und heben einige technische Neuerungen als Begründung für ihre neuerliche Investition hervor:

Die Tools von CircleCI hätten seither ihre Reichweite auf 1,8 Millionen CI-Jobs täglich gesteigert, die Eröffnung einer Niederlassung in London wurde ihnen angerechnet und die dadurch stärkere Präsenz im europäischen Wirtschaftsraum (in amerikanischem Englisch EMEA genannt, was Europa, den Nahen Osten und Afrika gemeinsam umfasst). Die Windows-Unterstützung und das Release der neuen API-Endpunkte des CircleCI-Dienstes Insights hätten den Ausschlag gegeben, so ein Blogeintrag von IVP. Sapphire Ventures gibt im Firmenblog an, die generellen Wirtschaftsaussichten von DevOps als hoch einzuschätzen. Als Datengrundlage nannten sie übereinstimmend mit CircleCI einen US-amerikanischen Businessbericht über den DevOps-Markt, der DevOps ein Wachstum von derzeit rund 4 Milliarden auf 15 Milliarden US-Dollar bis 2026 prognostiziert hat – die Wachstumsprognose stammt allerdings noch aus der Zeit vor der Corona-Krise.

Finanzierungszyklen von Start-ups

Finanzierungszyklen sind für Gründer-Unternehmen essentiell, je nach Unternehmensphase gibt es unterschiedliche Kapitalgeber. Eine Grundsatzentscheidung ist die Frage, ob ein Start-up überhaupt fremde Kapitalgeber ins Boot holt oder lieber seine eigene Dame, sein eigener Herr bleibt. Bei der Finanzierung durch Investoren muss das Unternehmen diesen auch Rechenschaft ablegen. Nicht immer kann ein junges Unternehmen es sich jedoch aussuchen. Zu Beginn (Seed-Phase) ist meist Eigenkapital gefragt und Unterstützung von Freunden, Familie und "Fools", also Idealisten oder begüterte Verwandte, da in der Regel außer einer Idee und einem Businessplan noch nichts vorliegt.

Stehen Prototyp und Geschäftsmodell (Phase: Proof-of-Concept), benötigen Gründer die nächsten Finanzierungsrunden: Series A (Roll-out), Series B (Wachstumsphase) und unter Umständen weitere Runden. Es gilt als die Regel, dass bestehende Investoren am Ball bleiben, Runden nach Series B haben etwas mit der Unternehmensbewertung zu tun und bedürfen wechselseitigen Vertrauens. Nach diesen privaten Runden wäre ein nächster möglicher Schritt der Börsengang. Keiner dieser Schritte ist zwingend vorgeschrieben, sie ergeben sich aus der Unternehmenslage, der Wirtschaftsdynamik und mitunter auch dem Standort und der dortigen Investorenmentalität.

Über CircleCIs neuen Service Insights hat Heise Developer kürzlich berichtet. Die Meldung zur Finanzierungsrunde von CircleCI lässt sich auf dem Firmenblog einsehen.

IVP mit Sitz im Silicon Valley und in San Francisco hat in einem Blogeintrag die Entscheidung begründet, auch Sapphire Ventures hat onlline die Motivation des gemeinsamen Investments dargelegt. Zum Finanzierungszyklus von Start-up-Unternehmen informieren Seiten für Gründer. (sih)