Stream Processing: Ververica-Plattform in Version 1.4 erschienen

Ververica hat die Version 1.4.0 seiner gleichnamigen Stream-Processing-Plattform veröffentlicht. Sie enthält Überarbeitungen an bestehenden Komponenten und einige neue Funktionen – von der Unterstützung für Apache Flink 1.8.0 bis hin zu Verbesserungen an der Web-basierten Benutzeroberfläche, mit der sich Flink-Anwendungen konfigurieren lassen.

Viele Neuerungen beim Application Manager

Mit Version 1.4.0 ist es nun möglich, mehrere DeploymentTargets (die auf verschiedene Kubernetes-Namespaces zeigen) in jedem Application-Manager-Namespace zu erstellen. Das ermöglicht eine offenbar flexible mandantenfähige Konfiguration des Application Manager in Verbindung mit der bestehenden Kubernetes-Konfiguration. Die Benutzeroberfläche des Application Manager haben die Entwickler außerdem erweitert, um die Konfiguration der Role-Based Access Control (RBAC) zu unterstützen, die bisher nur über die REST-API möglich war. Das soll die Konfiguration der Zugriffskontrolle für Benutzer mit Role/ClusterRole- und RoleBinding/ClusterRoleBinding-Ressourcen erleichtern.

Jede Application-Manager-Bereitstellung lässt sich nun so konfigurieren, dass die Queryable-State-Funktion von Flink eingerichtet wird. Benutzer können so ihre zustandsbehafteten Streaming-Anwendungen mit dem abfragbaren Status-Client betrachten. Weitere Informationen hierzu finden sich in der Dokumentation.

Mehr Auskünfte zum neuen Release gibt es im Changelog. Für die neue Version wird Kubernetes 1.9+ benötigt.

Aus data Artisans wurde Ververica

Ververica ist der neue Name des Unternehmens data Artisans, das maßgeblich in die Entwicklung des Big-Data-Frameworks Apache Flink involviert ist. Mit der Ververica-Plattform sollen Unternehmen Echtzeit-Datenanwendungen verwalten und bereitstellen können, sodass sie sofort auf die anfallenden Daten reagieren können. Die Umbenennung erfolgte im Zuge der data-Artisams-Übernahme durch den chinesischen Cloud-Anbieter Alibaba. (ane)