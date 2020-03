Tasktop Viz soll Metriken für den Geschäftswert von Software offenlegen

Das Softwareunternehmen Tasktop hat mit Tasktop Viz ein neues Produkt vorgestellt, mit dem Kunden einen Einblick in die Geschäftsdaten eines Softwarelebenszyklus erhalten sollen. Tasktop implementiert dazu das von Tasktop-Gründer Mik Kersten entwickelte Flow Framework, das verschiedene Metriken während der Softwareentwicklung misst und aus ihnen Statistiken für den Geschäftswert ableitet.

Flow Framework und die dazugehörigen Metriken

Mit dem Flow Framework will Tasktop fünf Metriken erfassen, die den Value Stream eines Produkts abdecken: Velocity, Distribution, Time, Efficiency und Load. Flow Velocity misst, ob sich die Wertbereitstellung beschleunigt. Sie erfasst die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum erledigten "Flow Items", also quasi den Durchsatz. Distribution soll hingegen bei der Priorisierung bestimmter Arten von Arbeiten helfen, um ein gewünschtes Geschäftsergebnis zu erreichen

Flow Time kann erkennen, wann die Zeit bis zur Wertschöpfung länger wird. Sie misst die Zeit, die die Flow Items benötigen, um von "Arbeitsbeginn" zu "Arbeitsende" zu gelangen, einschließlich Wartezeiten. Mit der Flow Efficiency können Unternehmen wohl feststellen, wann die Effizient in Prozessen zu- oder abnimmt.

Zu guter Letzt überwacht Flow Load die Über- und Unterauslastung von Wertströmen. Die Metrik misst die Anzahl der derzeit laufenden (aktiven oder wartenden) Flow Items innerhalb eines bestimmten Wertstroms.

Um die Metriken für Firmen interessant zu machen, verknüpft Tasktop sie mit verschiedenen Geschäftswerten, beispielsweise einem erhöhten Umsatz oder einer Kostenreduzierung. Tasktop Viz soll nun die dafür notwendigen Dashboards liefern und die Metriken erfassen.

Weitere Details zum Produkt bietet ein Blogbeitrag von Tasktop. Interessierte Kunden können ab sofort eine Demo für das Produkt anfordern. (bbo)