Umfrage: Wie wichtig sind Technologietrends für Lebenslauf und Jobsuche?

Ein Forscherteam am Institut für Softwaretechnologie der Universität Stuttgart beschäftigt sich mit der Frage, welchen Einfluss Technologietrends auf Praxis und Einstellungsprozesse in der Softwareentwicklung haben. Hierfür haben sie die Umfrage "Influence of Technology Trends on Software Development and Hiring" aufgesetzt, zu deren Teilnahme sie jetzt einladen. Die Ergebnisse sollen in einer Studie landen.

Die Beantwortung der Frage ist laut den Forschern einerseits spannend für IT-Fachleute, die sich permanent und oft in Eigeninitiative neue Technologien, Programmiersprachen oder Frameworks aneignen. Andererseits sehen sie auch Personalverantwortliche, die Bewerber anhand ihrer Qualifikationen auswählen.

Interessierte IT-Fachleute und Personalverantwortliche sind also eingeladen, die Studie durch ihre Teilnahme an einer fünfminütigen Umfrage zu unterstützen, wobei die Fragen auf Englisch gestellt sind. Für die ersten 100 Teilnehmer wird jeweils ein Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen gespendet. Damit soll die Bildung für besonders benachteiligte Kinder gefördert werden. (ane)