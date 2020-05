VMware plant Übernahme von Octarine zum Aufwerten seiner Kubernetes-Portfolios

VMware, ein Technologie-Unternehmen im Bereich Cloud Computing und Virtualisierung von Rechenzentrumsinfrastrukturen, plant offenbar die Übernahme des DevSecOps-Anbieters Octarine, der spezialisiert ist auf die Absicherung von Kubernetes-Installationen. Die Übernahmepläne machte die Unternehmensführung von VMware gestern im Rahmen einer virtuellen Cybersecurity-Konferenz (Connect 2020) gegenüber Geschäftspartnern publik.

Mit Octarine das Angebot intrinsischer Sicherheitssoftware ausbauen

Offenbar plant VMware, die Sicherheitsplattform Octarine für Kubernetes in seine Carbon Black Cloud zu integrieren, um das eigene Angebot zur Absicherung Cloud-nativer Endpunkte zu erweitern. Der Ausbau des Firmenportfolios mit Octarine sei Teil einer "intrinsischen Sicherheitsstrategie für Container- und Kubernetes-Umgebungen", teilte Patrick Morley, General Manager bei VMware und Vorstand der Abteilung Security Business, in einem Blogeintrag mit.

Offenbar plant VMware, Octarines Software auch in die firmeneigene Produktsuite Tanzu zu integrieren, die das Unternehmen vor zwei Monaten auf den Markt brachte. Tanzu umfasst derzeit die Laufzeitumgebung Kubernetes Grid, die Verwaltungsplattform Tanzu Mission Control und eine von VMware kuratierte Sammlung von Open-Source-Software namens Application Catalog. Damit möchte VMware, ähnlich wie andere Service-Provider, nach eigener Aussage einen verwalteten Dienst für Kubernetes-Cluster aufbauen. Die Strategie dürfte VMware schon länger verfolgen, so hatte das Unternehmen im August 2019 den Cloud-nativen Sicherheitsanbieter Carbon Black übernommen.

Absicherung von Kubernetes-Workloads in der Carbon Black Cloud

In dieses Portfolio sollte sich die anzukaufende Sicherheitsplattform in den Augen der VMware-Geschäftsführung relativ nahtlos einfügen lassen. VMware plane insbesondere die Integration von Octarines Service-Mesh-Software und des Policy Agent. Die von Octarine angebotenen Kubernetes-spezifischen Technologien haben laut Blogeintrag für das Unternehmen hohe Relevanz und seien auf dem neuesten Stand. So habe Octarine zu Jahresbeginn 2020 ein neues Open-Source-Framework zur Risikobewertung für Kubernetes-Cluster vorgestellt – mit diesem Kubernetes Common Scoring System (KCCSS) und dem Kube-Scan von Octarine ließen sich Kubernetes-Workloads absichern.

Mehr Informationen zur geplanten Übernahme lassen sich dem Eintrag im Firmenblog entnehmen. Parallel dazu gibt es eine Ankündigung auf dem Blog der Carbon Black Cloud. Der Vice President des Entwicklungszweigs bei VMware, Alex Wang, bezieht zu den Übernahmeplänen separat Stellung. (sih)