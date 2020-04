WeAreDevelopers präsentiert Live-Angebot

Wie so viele andere Organisationen versuchen die Ausrichter des WeAreDevelopers World Congress die Krise durch die Corona-Epidemie nutzen, sich um Geschäftsideen abseits der bisherigen Geschäftsfelder zu kümmern. So verschmelzen sie bei WeAreDevelopers LIVE die eigenen Events mit dem Job-Portal von WeAreDevelopers, das das eigentliche Geschäftsfeld des Start-up-Unternehmens darstellt, zu einer digitalen Content-Plattform. Hier können Entwickler und IT-Spezialisten von heute an jede Woche an Tech-Talks, Coding-Sessions und Workshops teilnehmen.

Den Auftakt macht heute Abend um 18 Uhr Milan Todorovic, Swift-/iOS-Trainer und Software Engineer bei Crossover, zum Thema “Prevent Memory Issues in iOS Development with Swift”. Doch drei weitere Termine im April sind ebenfalls bereits auf der Webseite des neuen Angebots sichtbar. Bei ihnen geht es um Kubernetes, Quantum Computing und Software-Testing. Zur Teilnahme ist jeweils die Registrierung erforderlich.

Der WeAreDevelopers World Congress hätte eigentlich Ende Mai in Berlin stattfinden sollen. Nachdem bei der letztjährigen Auflage rund 8000 Teilnehmer das Event besucht hatten, waren die Organisatoren zuversichtlich, dieses Jahr 10.000 Besucher willkommen zu heißen. Als prominenter Redner hatte man Tim Berners-Lee, den Erfinder des World Wide Web, gewinnen können. Doch dann haben die Veranstalter kürzlich den Kongress abgesagt und für nächstes Jahr eine Neuauflage anberaumt, und zwar für den 15. und 16. April 2021.

Die Heise Medien sind am Start-up WeAreDevelopers, das sich vorrangig als Jobvermittlungsplattform für Entwickler und Unternehmen versteht und hinter den WeAreDevelopers-Konferenzen steht, seit letztem Jahr finanziell beteiligt. (ane)