Webentwicklung: Deno 1.0 soll Node.js als Framework für Skriptsprachen ersetzen

Vor rund zwei Jahren kündigte Ryan Dahl, der Erfinder von Node.js, einen möglichen Nachfolger für die Laufzeitumgebung an – heute ist Deno 1.0 veröffentlicht worden. Mit der neuen Laufzeitumgebung für JavaScript und TypeScript sollen die beiden Skriptsprachen außerhalb von Webbrowsern ausführbar sein. Deno soll Webentwicklern als Standalone-Werkzeug das reibungsfreie Skripten komplexer Funktionalitäten ermöglichen.

Grundgerüst ist in Rust verfasst

Dahl hatte Node.js im Jahr 2012 an NPM übergeben, allerdings hielt er bei der JSConf EU 2018 einen Vortrag über Designfehler von Node.js ("10 Things I regret about Node.js") und gab bei der Gelegenheit gleich den Startschuss für das Nachfolgerprojekt ab. Kompatibilität mit Node.js wurde von ihm nicht angestrebt, die neue Umgebung und ihr Modulsystem sollten deutlich einfacher gestrickt sein.

Deno bleibt laut seinen Entwicklern weiterhin eine einzelne, ausführbare Datei, die wie ein Webbrowser externen Code aufrufen kann. Zusätzliche Konfigurationsdateien seien nicht nötig. Deno enthält als Primärkomponente ein Command-Line Interface (CLI), erstmals veröffentlicht mit Version 1.0. Das CLI ist laut Release Notes in Rust geschrieben und erlaubt wohl die Integration verschiedener Layer – der deno-crate sei der eigentliche Kern von Deno.

Die Rust-API soll an die C++-API der Virtuellen Maschine V8 anknüpfen, es handele sich dabei um ein "Zero-Cost-Binding": Objekte, die Rust aufruft, seien identisch mit denen, die Entwickler in C++ bearbeiten könnten. Der gesamte Quellcode für V8 sei im Rust-Crate enthalten. Abstraktionen von Rust (genannt Futures) seien ähnlich wie das Konzept der Promises bei JavaScript, die erst nach der Einführung von Node entstanden. In Deno rühren wohl alle Callbacks in der einen oder anderen Form von Promises her.

Sicherheit durch Ausführung in der Sandbox

Sicherheitsaspekte stehen bei der neuen Laufzeitumgebung offenbar im Zentrum, so wird Code wohl stets in einer abgesicherten Sandbox ausgeführt. So können Skripte aus Deno heraus nur auf einen begrenzten Bereich einwirken, nicht auf die Festplatte zugreifen, keine Netzwerkverbindungen herstellen oder unerlaubt sonstige potentiell bösartige Aktionen durchführen. Zwar stellt der Browser APIs zum Beispiel für den Kamerazugriff bereit, die Nutzer müssten aber vorab eine Genehmigung erteilen. Im Terminal funktioniert Deno offenbar ähnlich und erfordere ein zusätzliches Genehmigungs-Kommando für das Ausführen des Skripts.

Zu den APIs von JavaScript sei es vollständig kompatibel, und auch TypeScript unterstütze es, ohne zusätzliche Tools zu benötigen. Die Standardmodule für Deno sind offenbar in TypeScript geschrieben.

Webentwicklung mit dynamischen Skriptsprachen

Dynamische Skriptsprachen kommen auf jedem Gerät, das über einen Webbrowser verfügt, zur Anwendung. Am weitesten verbreitet ist dabei JavaScript (JS), für das die internationale ECMA-Organisation Standards setzt. Entwickler können in JavaScript Anwendungen sowohl für den Browser als auch für den Desktop (als Standalone-Version) schreiben. Als Entwicklungsumgebung diente und dient meist Node.js. Allerdings habe Dahl Node bereits 2009 entwickelt, und seither habe JavaScript sich komplett gewandelt. Die Weiterentwicklung zog Dahl nicht in Betracht – unter anderem, da das Einbinden externer Bibliotheken von Dahls Nachfolgern durch das NPM-Repository zentralisiert wurde, für die Webentwicklung betrachtet der Node.js-Erfinder das als suboptimal. Auch das jüngere TypeScript stelle neue Anforderungen an die Webentwicklung.

Weitere technische Details zu der neuen Laufzeitumgebung stehen in den von Ryan Dahl und Kollegen verfassten Release Notes. Dahls historische Rede über die Designfehler bei Node finden Interessierte auf YouTube. (sih)