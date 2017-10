C++ Core Guidelines: Funktionsobjekte und Lambdas

Modernes C++ ohne Lambda-Ausdrücke? Kaum vorstellbar! Daher ist es um so verwunderlicher, dass sich die Regeln dazu an zwei Händen abzählen lassen. In diesem Artikel geht es um vier strategische Regeln zum richtigen Einsatz, die weitreichende Konsequenzen besitzen.