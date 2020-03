betterCode 2020: Call for Proposals und erste Rabattaktion

Die betterCode 2020 ist die neue Entwicklerkonferenz von heise Developer, dpunkt.verlag und iX. Sie findet vom 28. September bis zum 2. Oktober in Darmstadt statt. Die Veranstaltung will ihren Teilnehmern einen Querschnitt zu den wichtigsten Entwicklungen bei Programmierparadigmen, Programmiersprachen und Tools sowie zu den kulturellen Verschiebungen in den IT-Abteilungen bieten. Die Besucher sollen einerseits einen pragmatischen Einblick in die zeitgemäße Softwareentwicklung und andererseits Raum für Inspiration und Kreativität abseits ihres Projektalltags bekommen.

Die ersten rund 20 Sessions der betterCode stehen nun bereits online. Über 80 weitere werden es schließlich sein. Hierfür suchen die Organisatoren über den offenen Call for Proposals bis 20. März sowohl 45-minütige Vorträge als auch ganztägige Workshops. Ein finales Programm soll dann Anfang Mai folgen. Die Konferenz unterteilt sich in zwei Workshop-Tage am 28. September und 2. Oktober sowie eine dreitägige Hauptkonferenz von 29. September bis 1. Oktober.

Darüber hinaus ist eine Ausstellung mit renommierten Unternehmen der Branche geplant. Des Weiteren wird es ein attraktives Rahmenprogramm bestehend aus zum Beispiel Virtual-Reality-Achterbahn, E-Flipper, Tischkickern, Get-together und Party zur Konferenz geben, die – so das Ziel der Organisatoren – schnell auf eine vierstellige Teilnehmerzahl wachsen soll.

Drei Konferenztage zum Preis von zwei

Dessen ungeachtet haben die Veranstalter für den Zeitraum von 3. bis einschließlich 21. März eine Rabattaktion laufen. Wer sich frühzeitig für den Besuch entscheidet, hat die Gelegenheit, innerhalb der nächsten drei Wochen die drei Hauptkonferenztage vom 29. September bis 1. Oktober für den Preis von zwei Tagen zu buchen. Mit einem Betrag von 750 Euro sparen Frühentschlossene immerhin 240 Euro. Dafür müssen sie bei der Anmeldung den Gutschein-Code "3fuer2Spezial" mit angeben.

Aber sicherlich ist es ratsam, sich vorher einen ersten Eindruck über die schon akzeptierten und durchweg bekannten Referenten samt ihren bestätigten Vorträgen zu verschaffen. Darunter befinden sich bereits die ersten drei Keynote-Speaker:

Mira Mezini ist eine vielfach mit renommierten Preisen dekorierte Wissenschaftlerin an der TU Darmstadt: Sie wird einen Einblick auf die jüngsten Entwicklungen der reaktiven Programmierung geben.

Jutta Eckstein wurde schon mal in die Top 100 der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen IT gewählt. In ihrer Keynote geht es um die Nachhaltigkeit in der Softwareentwicklung.

Kathrin Passig ist eine auch in der IT-Szene bekannte Bloggerin, Journalistin und Schriftstellerin, die sich immer wieder mit Technikthemen bis hin zur Programmierung beschäftigt.



Weitere Informationen finden Interessierte auf der Konferenz-Website. Wer fortwährend über die Konferenz auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich über einen Newsletter anmelden oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. (ane)